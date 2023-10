Achetez l’ordinateur portable 4 à surface fine et légère pour seulement 600 $ aujourd’hui seulement

Si vous voulez un ordinateur portable fin et léger mais que vous ne voulez pas dépenser le prix fort pour un MacBook Air, le Microsoft Surface Laptop 4 est un excellent choix. Bien qu’il ne rivalise pas nécessairement avec la dernière gamme d’Apple en termes de performances, il s’agit d’une bonne mise à niveau du Surface Laptop 3 et est livré avec un écran tactile, ce qu’aucun Mac n’a. Et comme il s’agit d’un modèle légèrement plus ancien, vous pouvez économiser 57 % en je l’achète chez Woot pour seulement 600 $.

Sous le capot du Surface Laptop 4, vous trouverez le processeur AMD Ryzen 7 4980U de milieu à haut de gamme, idéal pour gérer à peu près toutes les tâches de productivité que vous lui confiez. Cela en fait également un bon pilote quotidien, même si ses 8 Go de RAM se situent dans la partie inférieure. Ce n’est pas nécessairement un problème, surtout si la plupart de vos tâches sont basées sur le cloud et ne nécessitent pas une utilisation intensive du matériel interne de l’ordinateur portable.

Il dispose d’un superbe écran tactile de 15 pouces et fonctionne à une résolution raisonnablement élevée de 2 496 x 1 664, ce qui signifie une image globale de bonne qualité. Microsoft a également intégré le Wi-Fi 6 pour une connexion plus rapide et plus stable, et la caméra HD frontale fonctionne parfaitement pour les réunions en ligne. La durée de vie de la batterie est également excellente, environ 10 à 12 heures selon l’utilisation, ce qui est impressionnant compte tenu de la finesse des ordinateurs portables et de l’écran de haute qualité.

Le seul inconvénient est que le stockage est relativement petit de 256 Go, bien que cela puisse convenir si vous finissez par diffuser la plupart de votre contenu et utiliser des services basés sur le cloud, ou si vous êtes heureux de transporter un disque externe. D’un autre côté, si vous souhaitez quelque chose avec des spécifications plus élevées, il existe de nombreuses autres offres intéressantes sur les ordinateurs portables que vous pouvez consulter.