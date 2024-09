Achetez les tout nouveaux AirPods 4 d’Apple en avance grâce aux meilleures offres de précommande

Voir chez Apple Les AirPods 4 d’Apple chez Apple Gravure gratuite, trois mois d’Apple Music, économisez avec une remise en argent Voir chez Best Buy Apple AirPods 4 chez Best Buy Économisez avec un crédit de reprise et des bonus Apple gratuits Afficher plus (1 article)



Outre l’iPhone 16 et l’Apple Watch Series 10, deux nouveaux modèles d’écouteurs Apple AirPods 4 seront lancés cette semaine, et les précommandes ont déjà commencé.

Les nouveaux AirPods 4 sont disponibles en deux versions. Les deux modèles présentent un nouveau design plus ouvert, une charge USB-C et la puce H2 d’Apple avec Bluetooth 5.3, la même que celle des AirPods Pro 2. Le modèle le plus cher ajoute la suppression active du bruit.

Dans sa critique complète des AirPods 4, David Carnoy de CNET déclare qu’avec les deux modèles d’AirPods 4, « le son est un peu plus clair (aigus améliorés) et vous obtenez un peu plus de basses, donc il y a un peu plus de profondeur et de plénitude ». Il a également déclaré que les AirPods 4 haut de gamme sont les premiers écouteurs ouverts qu’il a essayés et qui ont « une réduction active du bruit qui fonctionne réellement ».

Si vous êtes déjà prêt à acheter les nouveaux AirPods 4, les précommandes sont désormais ouvertes. Lisez la suite pour tout savoir sur la précommande, ainsi que tous les détails et offres pour les nouvelles versions des écouteurs haut de gamme AirPods Max.

Vous souhaitez précommander d’autres nouveaux appareils Apple ? Nous rassemblons également les meilleures offres iPhone 16 et Apple Watch Series 10.

Regarde ça: Test des AirPods 4 : la suppression du bruit change la donne 10:41

Quand sortiront les nouveaux AirPods 4 ?

Les nouveaux AirPods 4 seront lancement le 20 septembreC’est la date à laquelle vous pouvez vous attendre à recevoir vos AirPods 4 si vous précommandez un ensemble à l’avance, et c’est également la date à laquelle les magasins Apple et autres détaillants commenceront à stocker les nouveaux écouteurs.

Plus d’informations sur l’événement Apple

Quand les précommandes pour les AirPods 4 ont-elles commencé ?

Vous pouvez précommander les AirPods 4 tout de suite via la boutique en ligne d’Apple. Les précommandes ont commencé le Lundi, 9 septembresuite à l’événement Glowtime d’Apple. D’autres détaillants comme Amazon, Best Buy et Walmart ont également déjà commencé à accepter les précommandes.

Les AirPods 4 arborent un nouveau look et une puce H2 plus puissante. Apple/CNET

Combien coûtent les deux nouveaux AirPods 4 ?

Il existe deux versions des AirPods de quatrième génération d’Apple, chacune avec un prix différent. Voici à quoi ressemblent les prix américains des nouveaux écouteurs :

AirPods 4 : 129 $

AirPods 4 avec ANC : 179 $

Les AIrPods 4 sont disponibles en deux versions pour respectivement 129 $ et 179 $. David Carnoy/CNET

Les meilleures offres de précommande pour les AirPods 4 disponibles

Nous mettrons à jour la liste ci-dessous avec toutes les meilleures offres AirPods 4 chez tous les principaux détaillants.

Vous pouvez précommander les AirPods 4 et les AirPods 4 avec ANC dès maintenant sur l’Apple Store, la date de sortie prévue étant le 20 septembre. Vous pouvez également choisir d’obtenir une gravure gratuite lors de la commande de vos AirPods 4 sur l’Apple Store. Et Apple vous offre également trois mois d’Apple Music avec votre achat. Apple ne fera probablement pas de remise sur les AirPods 4, mais vous pouvez payer en plusieurs fois si cela convient mieux à votre budget et obtenir 3 % de remise en argent si vous payez avec votre carte Apple*.

Best Buy propose une liste de bonus assez impressionnante avec votre précommande des Apple AirPods 4, notamment trois mois d’Apple TV Plus gratuits pour les nouveaux abonnés ou les abonnés réguliers, trois mois d’Apple Fitness Plus pour les nouveaux abonnés, jusqu’à quatre mois d’Apple Arcade gratuits pour les nouveaux abonnés ou les abonnés réguliers et jusqu’à trois mois d’Apple Music gratuits pour les nouveaux abonnés et les abonnés réguliers. Notez que vous devrez annuler avant la fin de la promotion pour éviter de continuer à bénéficier d’un abonnement gratuit. De plus, si vous possédez un appareil similaire dont vous êtes prêt à vous séparer, vous pouvez réaliser des économies grâce à la reprise. Apple, Beats, Bose, Sony et de nombreuses autres marques sont incluses, il vaut donc la peine de vérifier si vous êtes prêt à passer à la version supérieure. Les AirPods Max d’Apple, par exemple, pourraient vous rapporter jusqu’à 130 $ de crédit, bien que certains modèles d’écouteurs ne vous rapportent que 15 $ environ. Utilisez le calculateur d’estimation pour voir ce que vous pouvez obtenir pour votre modèle spécifique.

Vous pouvez précommander vos Apple AirPods 4 sur Amazon dès maintenant, la sortie de l’article étant prévue le 20 septembre.

Vous pouvez précommander vos Apple AirPods 4 chez Walmart dès maintenant, la sortie de l’article étant prévue le 20 septembre.

Vous pouvez précommander les AirPods 4 auprès de B&H, et bien qu’il n’y ait actuellement aucune remise directe, B&H propose un moyen pratique d’économiser sur la taxe de vente avec sa carte de crédit B&H Payboo* de marque maison – elle vous rembourse la taxe sous forme de remise en argent.

Les précommandes des Apple AirPods 4 sont disponibles via Adorama. Vous pouvez économiser 5 % en utilisant la carte de crédit Adorama Edge*, et le détaillant propose un programme de récompenses qui vous permet de gagner des points à échanger contre un crédit pour vos futurs achats.

*Toutes les informations sur l’Apple Card, la carte de crédit B&H Payboo, et la carte de crédit Adorama Edge a été collectée indépendamment par CNET et n’a pas été examinée par l’émetteur.

Regarde ça: Test des AirPods 4 et des nouveaux AirPods Max 04:12

En plus des nouveaux AirPods 4, Apple a également annoncé avoir mis à jour sa gamme haut de gamme AirPods Max. La nouvelle version comprend une charge USB-C, une puce H2 et est disponible dans de nouvelles couleurs, notamment minuit, bleu, violet, orange et starlight. Vous pouvez précommander les AirPods Max mis à jour iciLes nouveaux modèles seront disponibles à partir du 20 septembre.

