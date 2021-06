Achetez les soldes de vacances de Macy pour d’énormes économies sur la maison

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Nous sommes à moins de deux jours de la fête des pères 2021, et les ventes célébrant tout ce qui concerne papa sont bien lancées. Que vous ayez attendu la dernière minute et que vous ayez besoin d’un cadeau avant 20 juin ou vous cherchez simplement à économiser un peu sur vos achats du week-end en l’honneur de mon cher vieux papa, Macy’s a tout ce qu’il vous faut.

À travers Mardi 22 juin, le détaillant offre une remise supplémentaire de 10 à 25 % sur les articles à prix plein et déjà réduits sur le site lorsque vous entrez le code promo PAPA à la caisse. Si vous en avez besoin avant le grand jour de votre père, les clients de certains codes postaux peuvent même opter pour une livraison à 5 $ le jour même sur certains produits lorsqu’ils commandent par demain 19 juin, à 12h00. Ou, si vous préférez le ramassage en magasin, vous pouvez commander par 20 juin à 15h Pour ceux qui magasinent pour eux-mêmes ou qui ne sont pas pressés, la livraison est gratuite pour les commandes de 25 $ ou plus.

Il y a certainement beaucoup de choix : ce fabricant de cocktails haut de gamme bartésien, qui est rarement en vente, baisse de 349,99 $ à 297,49 $ avec le PAPA code. Nous n’avons pas pu trouver cette machine en vente chez un autre détaillant réputé. Lorsque nous l’avons essayé, ce Keurig pour toutes sortes de cocktails était non seulement incroyablement facile à utiliser, mais offrait également des boissons savoureuses et personnalisables. En fait, parmi le pack de huit boissons que nous avons testé, le seul que nous n’aimions pas était le thé glacé Long Island. Les dosettes sont également recyclables, vous ferez donc attention à Dame Nature.

Au rayon cadeaux, on retrouve la collection de costumes en laine slim fit Bar III pour hommes. La veste, à l’origine de 425 $, a été réduite à 44,99 $ avec le code, tandis que le pantalon est à 29,99 $ contre 175 $ habituel. Plus de 160 clients ont donné à cette collection une évaluation 5 étoiles, citant la coupe solide et le tissu de haute qualité.

À venir, découvrez le reste des meilleures offres de la vente de la fête des pères de Macy 2021 – vous trouverez peut-être exactement ce que vous cherchez.

Les meilleures offres de la vente de la fête des pères de Macy

Cuisine

Un meuble

Lit et bain

Vêtements pour hommes et femmes

