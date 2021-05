Achetez les prix les plus bas de la saison dès maintenant sur le site

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Avec le mois de mai déjà à mi-chemin, l’été est presque là. Pour vous aider à vous préparer pour la nouvelle saison, une tonne de détaillants ont lancé des événements d’économies massives, notamment Macy’s, Kate Spade Surprise et plus encore. Kohl’s vient de lancer une vente qui les surpasse tous, cependant, en présentant ses prix les plus bas de la saison, toujours populaires.

À travers Dimanche 23 mai presque tout sur le site Web du détaillant est réduit au prix le plus bas depuis 5 avril avec des centaines d’options disponibles en dessous de 10 $. Cela signifie que les acheteurs peuvent tout récupérer, des articles essentiels pour la maison, des fournitures de chambre à coucher, des vêtements et plus encore à des tarifs très réduits. Mieux encore, avec chaque tranche de 50 $ dépensés, les acheteurs toucheront 10 $ de Kohl’s Cash à dépenser Lundi 24 mai à Lundi 31 mai.

L’une de nos démarques préférées de cette vente est la chaise antigravité Sonoma Goods for Life, qui est maintenant réduite de 119,99 $ à seulement 49,99 $ dans une variété de couleurs. C’est une économie de 70 $! Ce siège confortable est doté d’un revêtement en poudre résistant à la rouille qui vous permet de l’utiliser sous la pluie ou le beau temps. Il a également obtenu une note de 4,5 étoiles de la part de plus de 2250 acheteurs de Kohl, dont beaucoup complimentent ses designs lumineux et son haut niveau de confort. Certains en ont même acheté un deuxième parce qu’ils l’ont tellement aimé!

Un autre excellent achat est l’une de nos friteuses à air préférées, la friteuse à air Ninja AF101, qui passe maintenant de 129,99 $ à 99,99 $. Nous avons adoré la façon dont nos poulets panés et battus étaient croustillants – c’était presque aussi bon que de les faire frire dans une poêle en fonte! Les frites n’étaient pas tout à fait comparables à celles frites par certains de ses concurrents. Cela dit, son prix inférieur et son panier antiadhésif allant au lave-vaisselle en font un excellent achat.

Continuez à lire pour le reste des meilleures démarques disponibles lors de cet événement d’épargne.

