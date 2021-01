Voici ce que disent les critiques:

«J’ai porté ces nouveaux pantalons le week-end dernier, et je suis si heureux de les avoir. Ils sont parfaits, y compris la longueur, ce qui est vraiment difficile à trouver. Je mesure 5’7, 140 lb et j’ai un entrejambe de 33″. Je porte un jean sous mon pantalon de ski. C’était une coupe très confortable. J’aime l’utilisation de velcro sur ce pantalon, donc je peux ajuster les côtés et renforcer la fermeture éclair. Ils s’adaptent parfaitement à mes bottes de location. Le gris correspond à toutes mes vestes d’hiver, ce qui est pratique. Je les ai portés pendant environ 6 heures, à skier, à m’asseoir au bar pour le déjeuner et à courir, et je n’ai jamais été mal à l’aise dans ce pantalon. «

« Ceux-ci conviendront à la plupart des figurines de sablier. Swoon. Je peux également les recommander à ceux qui souffrent de ballonnements importants. Ils peuvent également vous convenir. Ils sont chauds, confortables et ajustables. J’ai toujours froid et ils sont conservés. moi au sec et au chaud pendant une tempête de neige à 30 ° F. J’ai immédiatement commandé une deuxième paire et j’ai chanté leurs vertus à mon mari. «

« J’adore ces pantalons isolés! Je les ai achetés pour promener le chien, donc je n’aurai aucune excuse pluie, grésil, neige, vent … quoi qu’il arrive, je serai prêt. J’ai été très surpris par la qualité du matériau , artisanat et confort. Celles-ci étaient très bon marché et ont frappé tous mes incontournables …. Je ne peux pas les recommander assez. Mise à jour – Il a neigé ce week-end et j’ai marché le chien par 20 degrés. J’étais très à l’aise, je pourrais sont restés dehors toute la journée dans ce pantalon. De plus, ils se lavent bien. Je le recommande vivement! «