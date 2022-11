Achetez les offres du Black Friday sur les étuis élégants, les chargeurs et plus encore de Twelve South

Des étuis, adaptateurs et autres accessoires pratiques peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de votre téléphone, ordinateur portable et autres appareils que vous utilisez quotidiennement. Et en ce moment, vous pouvez en acheter à prix réduit. Twelve South crée tout un écosystème de gadgets et d’accessoires pratiques pour vos appareils, et en ce moment vous pouvez en acheter pour moins cher à son cours . Ces offres sont disponibles jusqu’au 28 novembre, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous espérez profiter de ces économies.

La plupart des équipements Twelve South sont conçus spécifiquement pour les appareils Apple, de sorte que les utilisateurs d’iPhone, de MacBook ou d’iPad trouveront des tonnes d’accessoires à prix réduits lors de cette vente. Si vous utilisez un MacBook comme ordinateur principal et que vous souhaitez un poste de travail plus permanent à la maison, vous pouvez vous procurer ce alors qu’il est en vente pour seulement 45 $, 15 $ de réduction sur le prix habituel. Il maintient votre ordinateur portable à une hauteur plus confortable et ergonomique afin que vous mettiez moins de pression sur votre cou et votre dos pendant ces longues journées à votre bureau.

Ou saisir le pour une utilisation mains libres de l’iPad. Le bras réglable maintient votre iPad à n’importe quel angle, et il peut être utilisé avec le support de bureau lesté ou en le fixant à une étagère ou une table. Il est actuellement en vente pour 65 $, 15 $ de rabais sur le prix habituel. Et si vous en avez assez des câbles de charge qui encombrent votre table de chevet, vous pouvez vous procurer ceci . Il fournit 20 watts de puissance, peut recharger votre iPhone, Apple Watch et AirPods en même temps et est en vente pour 80 $, 20 $ de réduction sur le prix habituel.

Il y a aussi des réductions sur , , et beaucoup plus. Et pour encore plus d’économies, consultez notre tour d’horizon de tous les meilleures offres du Black Friday que vous pouvez acheter dès maintenant.