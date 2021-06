Achetez les offres concurrentes de Walmart pour les jours dès maintenant

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Le premier jour de l’été 2021 apporte bien plus qu’un temps plus chaud ! Non seulement Amazon a publié une tonne d’offres anticipées avant son incroyable événement Prime Day 2021, qui frappe demain 21 juin et traverse Mardi 22 juin, des tonnes de détaillants concurrents, dont Wayfair et Best Buy, profitent de la manne des économies avec d’énormes événements qui leur sont propres. L’un des meilleurs que nous ayons vu ? Offres de Walmart pour la vente de jours, qui vient d’être lancée sur le site.

A partir de maintenant jusqu’à Jeudi 24 juin, vous pouvez tout acheter, des aspirateurs aux gadgets pour la maison intelligente à des prix très réduits.

Un produit hautement recommandé est le Google Nest Mini (2e génération), désormais en baisse de 49 $ à 34,98 $, vous permettant d’économiser 29 %. (Notez que vous pouvez l’obtenir pour un peu moins chez Adorama.) Nous l’avons classé parmi nos haut-parleurs intelligents préférés pour sa taille compacte et son assistant Google extrêmement réactif. Puisqu’il peut également être monté sur un mur, il est également parfait pour les personnes ayant de petits espaces. Du point de vue des performances, Rachel Murphy, notre rédactrice principale du personnel de la maison intelligente, l’a utilisé pour éteindre facilement la lumière de son bureau lorsqu’elle est connectée à une prise intelligente et surveiller son thermostat intelligent, le tout sans problème ni décalage. Bien qu’il ne s’empile pas sur des haut-parleurs plus grands, la qualité sonore de ce gadget était également décente pour la taille, et il peut ajuster automatiquement le volume en fonction du bruit de fond. Par exemple, si le haut-parleur était réglé sur un volume inférieur et que Rachel posait une question à Google Assistant, il répondrait à un volume plus élevé afin de s’adapter au niveau de bruit dans la pièce, ce qui est idéal pour les parents avec des enfants bruyants ou ceux avec des colocataires.

Continuez à faire défiler le reste des meilleures aventures pour la maison, la technologie et la beauté de cet énorme événement d’économies Walmart.

