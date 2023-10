Achetez le pack K-Supreme Keurig pour 150 $ avec cette offre QVC

Beaucoup d’entre nous apprécient une tasse de café comme remontant matinal – et l’ajout d’une cafetière Keurig à votre cuisine peut rendre votre dose de caféine encore plus facile en simplifiant le processus. À l’heure actuelle, QVC propose une offre exceptionnelle sur un ensemble Keurig qui peut améliorer votre expérience café sans vous ruiner.

QVC a réduit le prix de 31 $, ce qui signifie que pour seulement 150 $, vous obtiendrez une cafetière K-Supreme, un mousseur autonome, un filtre à café universel réutilisable My K-Cup à utiliser avec le marc de café de votre choix, un 12 -un paquet de K-Cups aromatisés Donut Shop et un bon de réduction de 20 $ sur 35 $ ou plus sur Keurig.com que vous pourrez utiliser lors d’un prochain achat. Mais soyez rapide si cette offre vous intéresse : elle expire le 16 octobre à 20 h 59 HP (23 h 59 HE).

Le K-Supreme est un choix solide pour toute personne intéressée par un Keurig. Il est doté de la technologie MultiStream, qui sature plus uniformément le marc de café de chaque dosette K-Cup afin que vous puissiez obtenir une tasse de café plus savoureuse que celle de certains anciens modèles Keurig.

Il peut préparer des tasses de café de 6, 8, 10 ou 12 onces et dispose d’un grand réservoir amovible de 66 onces afin que vous n’ayez pas à remplir votre machine à chaque tasse. Et comme vous pouvez utiliser le réservoir sur le côté ou à l’arrière de votre Keurig, vous pouvez décider quelle position correspond le mieux à vos besoins (et à l’espace de votre comptoir). De plus, il n’y a pas de temps d’arrêt entre les tasses avec ce modèle, car vous pouvez préparer une deuxième tasse immédiatement. Et vous pouvez utiliser les boutons de commande conviviaux pour personnaliser la façon dont votre café est préparé, par exemple si vous souhaitez une tasse plus forte ou si vous envisagez de préparer un café chaud sur de la glace pour préparer un délicieux café glacé à la maison.

