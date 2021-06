Achetez la vente du 4 juillet de Samsung pour d’énormes remises sur les appareils électroménagers

Samsung célèbre le 4 juillet avec une vente d’été massive qui se déroule jusqu’au 14 juillet. Vous pouvez faire de grosses économies sur toutes sortes de technologies domestiques, des aspirateurs sans fil aux réfrigérateurs en passant par les appareils de lessive.

Samsung propose également la livraison gratuite et les retours sur les articles soldés. Vous pouvez voir toutes les démarques sur le site Web de Samsung, mais nous avons rassemblé ci-dessous certaines des meilleures offres et les remises les plus importantes.

Économisez 550 $ sur le Samsung AirDresser Il ne fait aucun doute que l’AirDresser est un appareil de luxe qui a généralement un prix de luxe. Mais avec plus d’un tiers de rabais, il est maintenant temps d’investir. Achetez-le jusqu’au 14 juillet dans la finition noir foncé et il vous coûtera 949 $, au lieu de son prix habituel de 1 499 $.



Pour des économies encore plus importantes, combinez l’AirDresser avec un aspirateur sans fil Jet 90 et obtenez un total de 700 $ de réduction. Obtenez un tiers de rabais sur un aspirateur sans fil Jet Le Samsung Jet 90 est l’un des meilleurs aspirateurs que nous ayons testés. C’est un puissant sans fil avec une batterie remplaçable et une station de charge. Il se vend généralement 649 $, mais vous pouvez l’acheter maintenant pour 499 $ – c’est 150 $ de réduction. Si vous souhaitez également utiliser votre sans fil pour nettoyer vos sols, le Jet 90 avec un accessoire de balayeuse rotative a été réduit à 628,99 $, contre 778,99 $, vous faisant économiser 150 $. Nous l’avons testé et c’est le seul accessoire de vadrouille pour aspirateur que nous recommandons sans réserve. Cela fonctionne mieux qu’une vadrouille traditionnelle et demande beaucoup moins d’efforts.



Il y a aussi 70 $ de rabais sur le Jet 70 Pet sans fil, ce qui ramène le prix à 329 $, ou vous pouvez obtenir 150 $ de rabais sur le Jet 75 avec une brosse balayeuse rotative. Économisez jusqu’à 1 100 $ sur les réfrigérateurs Voici quelques-unes des meilleures offres. Samsung a réduit le RF28T5101SR de 500 $. Il s’agit d’un réfrigérateur à trois portes en acier inoxydable de grande capacité, avec distributeur d’eau. Il se vend généralement au prix de 1 999 $, donc c’est 25 % de réduction. Mieux encore, il y a 1 000 $ de rabais sur le RF24R7201SR, réduisant le prix de 3 099 $ à 2 099 $. L’une de ses grandes caractéristiques est un tiroir FlexZone, qui a quatre réglages de température, en fonction de ce que vous voulez stocker – et des tailles de compartiment flexibles.



Vous pouvez également obtenir jusqu’à 900 $ de rabais sur un réfrigérateur personnalisable Samsung Bespoke. Le plus gros rabais est sur le 23 pi.cu. Réfrigérateur Flex à quatre portes sur mesure, disponible en 8 couleurs. Vous pouvez commencer à le personnaliser sur le site Samsung. Économisez jusqu’à 700 $ sur les appareils de lessive La remise la plus importante concerne la Smart Washer avec Flex Wash en acier inoxydable noir, qui se vend généralement au prix de 1 999 $ mais est maintenant en vente pour 1 299 $. L’appareil est compatible avec l’application et dispose d’un réglage de vapeur pour désinfecter les vêtements et les peluches. Vous pouvez également économiser 700 $ sur la sécheuse à gaz intelligente avec Flex Dry, ce qui revient à 1 399 $.



Parcourez la liste complète des laveuses et sécheuses en vente chez Samsung. Si vous choisissez un ensemble éligible, vous obtiendrez également un JetBot Mop gratuit. Vous devez cependant l’ajouter à votre panier vous-même, car il ne sera pas ajouté automatiquement. Pour plus d’options d’aspirateurs et pour voir comment le Jet 90 se mesure, consultez notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs que nous avons testés.