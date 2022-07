Achetez la vente de rentrée scolaire de Kohl pour des réductions sur les sacs à dos, les vêtements et plus encore

Quand j’étais enfant, retourner à l’école était à la fois amusant et plein d’anticipation. Mais ce qui l’a rendu un peu meilleur, c’est la tradition d’obtenir de nouveaux vêtements et fournitures juste avant. Puisqu’il ne reste que quelques semaines avant que les écoles ne rouvrent leur plein, c’est une bonne idée de faire le plein de fournitures scolaires et de vêtements. Avec ce Kohl’s vous pouvez obtenir toutes les fournitures scolaires nécessaires pour faciliter la transition du retour des enfants à l’école.

Cette vente est vraiment un guichet unique pour les jeunes enfants et les adolescents. En commençant par les sacs à dos, vous pouvez acheter des sacs à dos Adidas, JanSport, Nike, Under Armour et même Hurley pour garçons et filles. Si les sacs à dos à cordon sont ce que vous recherchez, vous pouvez obtenir ceci pour seulement 12 $. Il existe des mini sacs à dos pour les enfants qui veulent avoir l’air de voler et transporter leurs fournitures avec style. Prenez un ou en une seule couleur pour 20 $. Les enfants qui aiment , et peut également acheter des sacs à dos sympas pour 26 $.

Pendant la salle de sport ou après l’école, les enfants peuvent porter des vêtements de sport pour rester à l’aise pendant qu’ils font de l’exercice ou se détendent à la maison. Des marques telles que Champion, Adidas et Under Armour proposent toutes des vêtements allant des tailles pour tout-petits aux juniors et aux adolescents, avec des prix à partir de 4 $ en liquidation.

Et, si vous avez besoin , French Toast a tous les kakis, polos, shorts et chemises boutonnées que vous pouvez trouver jusqu’à 30 % de réduction. Pour plus d’offres, rendez-vous chez Kohl’s aujourd’hui pour économiser de l’argent sur les essentiels de l’école avant le début de la nouvelle année.

