Achetez la vente de liquidation de West Elm pour une décoration intérieure moderne avec des prix à partir de 3 $

Chaque détaillant d’articles de maison a son propre style. Certains optent pour une approche de luxe ambitieuse, d’autres sont tout au sujet d’un bon budget, tandis que West Elm est en plein milieu. Considérez cette vente de liquidation comme celle que vous devriez vérifier si vous êtes intéressé par des produits abordables, modernes et artistiques. Aujourd’hui, ce pour moderniser votre maison.

Puisqu’il y a plus de 100 produits en vente, vous avez beaucoup de choix et tout est superbe. Il y a les housses de couette et les taies décoratives évidentes, les draps et les serviettes de bain. Mais il existe aussi des objets amusants qui peuvent donner de la personnalité à chaque pièce de votre maison. Pour un éclat naturel dans votre chambre, essayez ceci pour 35 $ (économisez 31 $). Avec ceux-ci, vous pouvez obtenir une ambiance de bougie avec des couleurs chaudes sans utiliser de flamme. Vous associez ces bougies avec ces pour 30 $ (économisez 22 $) que vous pouvez vous asseoir ou suspendre, ce qui est parfait pour créer l’ambiance de l’automne.

Une autre façon de donner une nouvelle vie ou un nouveau dynamisme à une pièce est d’obtenir un vase. Si vous aimez les vases en argile, un commence à 20 $ avec des options de carafe, de cruche et de perles. Ce petit coûte seulement 10 $, tandis que le vase de taille moyenne coûte 15 $. Et si vous voulez vraiment faire de l’architecture, un ensemble de deux sont de 133 $.

Il y a tellement plus en vente qui vaut la peine d’être regardé, surtout en raison de son prix abordable. Et comme il s’agit d’une vente de liquidation, vous aurez tout le temps d’acheter ce que vous voulez. Cependant, ne tardez pas trop, car les best-sellers se vendront probablement avant que vous ne le sachiez.

