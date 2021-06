Achetez la vente concurrente Prime Day 2021 du magasin

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Si vous cherchez à renforcer la technologie de votre maison, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour le faire. Non seulement vous pouvez trouver des offres à gogo sur Amazon avant son célèbre événement Prime Day, et Best Buy, qui organise actuellement un événement concurrent The Bigger Deal, vous pouvez trouver une tonne de bonnes affaires sur l’électronique à la vente Discover Samsung qui se passe bien à présent.

Cet événement d’économies monstre, que Samsung appelle le plus important du trimestre, comprend, ainsi que des remises importantes, une réduction supplémentaire de 10 % lorsque vous achetez des produits d’au moins deux catégories différentes que Samsung a à offrir, des équipements de divertissement à domicile aux écouteurs et aux smartphones. Il existe également des offres exceptionnelles sur les ensembles en vedette, vous pouvez donc enfin terminer ce bureau à domicile de rêve ou faire de votre cinéma maison le sujet de conversation du quartier.

Si vous aviez l’intention de mettre à niveau le téléviseur dans votre salon, salle de jeux ou chambre, c’est le moment, car vous pouvez réduire jusqu’à 700 $ le prix du téléviseur intelligent Samsung Q80A QLED 4K, qui est maintenant réduit aussi bas que 1 099,99 $. Nous avons appelé ce modèle un « téléviseur de milieu de gamme avec l’apparence d’un téléviseur de luxe ». Bien que ses niveaux de noir peu profonds signifient qu’il ne convient pas aussi bien aux fans de vidéo ou aux amateurs de Blue-ray, nous avons loué son image colorée et bien saturée et son ensemble de fonctionnalités empilés, qui incluent la prise en charge de Tizen Smart TV et HDMI 2.1. « Nous apprécions toujours quand un téléviseur ajoute un peu de design », avons-nous écrit, « et le Q80A fait exactement cela. »

Vous voulez mettre à niveau vos écouteurs vers une véritable paire d’écouteurs sans fil ? (Oui, ça vaut le coup.) Le Samsung Galaxy Buds Pro peut être acheté pour 169,99 $, soit 30 $ de réduction sur le prix de 199,99 $ (ou 119,99 $ avec un échange éligible !). Ryan Waniata, rédacteur en chef d’Electronics de Review, a testé les Galaxy Bud Pros et a été satisfait du son, car ils ont fourni des appels téléphoniques cristallins et des fonctionnalités phares solides. Si vous les portez pendant votre course matinale, la suppression active du bruit respectable vous aidera à éliminer les bruits environnants gênants, comme les voitures qui passent ou le bourdonnement de vos voisins qui déplacent leur pelouse. Pour les propriétaires de smartphones Samsung Galaxy (ceux-ci sont en vente ici aussi, soit dit en passant!) À la recherche de leur propre version d’écouteurs pour rivaliser avec les AirPods Pro (199,99 $), c’est tout.

Pour toutes les autres meilleures offres de technologie et d’appareils électroménagers pour votre salon à la cuisine, vous pouvez consulter notre liste des meilleures économies ci-dessous.

