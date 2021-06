Achetez la vente concurrente massive de Kohl dès maintenant

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Au cœur du Prime Day 2021, vous pourriez penser qu’Amazon est le meilleur endroit pour trouver les meilleures offres sur tout ce qui est imaginable. Alors que le géant des achats en ligne propose de nombreuses remises, d’autres détaillants proposent également des baisses de prix importantes cette semaine.

Si vous avez besoin de preuves, ne cherchez pas plus loin que Kohl’s. Les acheteurs utilisant une carte Kohl’s peuvent utiliser le code promotionnel OFFRES pour obtenir 15% de rabais sur les achats en magasin et en ligne via 22 juin. Et tout acheteur qui dépense 50 $ peut gagner 10 $ de Kohl’s Cash à appliquer via dimanche, 4 juillet. Mais croyez-le ou non, il y a plus d’économies à faire.

Dans le cadre de ses offres Wow, les acheteurs peuvent trouver une variété d’articles essentiels pour la maison à des prix réduits jusqu’à demain. Par exemple, vous pouvez économiser 60 % sur la literie et les oreillers, obtenir jusqu’à 30 % de réduction sur certains jeux de plein air, et il existe des t-shirts et des débardeurs pour aussi peu que 5,99 $.

Pour rendre votre lit un peu plus confortable, pensez à l’ensemble de draps Easy Care 275 de The Big One, qui commence à 19,99 $, soit une réduction de 20 $ par rapport à son prix de départ habituel de 39,99 $. Plus de 3 000 clients ont donné un avis 5 étoiles, notant souvent que les draps faciles à laver conviennent bien à de nombreux matelas. Les acheteurs ont également remarqué le confort général de l’ensemble, et qu’il était également « agréable » et « net » après les cycles de lavage.

Donc, si vous cherchez à réorganiser vos besoins quotidiens à une fraction du prix habituel, consultez les meilleures offres disponibles chez Kohl’s cette semaine.

Les meilleures ventes de Kohl’s Wow Deals

Terrasse et extérieur

Literie et oreillers

Cuisine et salle à manger

