Achetez la marque naturelle – Hollywood Life

Pour garder vos cheveux doux, sains et hydratés, il est important d’utiliser les bons produits et nous avons peut-être trouvé celui qui vous convient. Saphira est une marque de soins capillaires naturels qui a infusé dans ses produits des minéraux riches en nutriments de la mer Dea. Avec cela comme identifiant unique, Saphira a la capacité d’aider les personnes souffrant de croissance des cheveux, d’hydratation, de pellicules, de psoriasis, d’eczéma, etc.

La Mer Morte possède de nombreuses qualités uniques : elle regorge d’ingrédients bénéfiques qui peuvent aider les gens dans leur vie quotidienne. Beaucoup utilisent les bienfaits de la Mer Morte depuis des années, mais elle n’a été utilisée que dans les marques de soins de la peau et de maquillage – jamais appliquée aux soins capillaires. Ainsi, Saphira est la première ligne de soins capillaires à infuser des minéraux directement de la mer Morte dans des produits de soins capillaires haut de gamme. La Mer Morte est très bénéfique pour les soins capillaires car une fois pénétrée dans le cuir chevelu, elle peut contribuer à augmenter la circulation, ce qui rend les cheveux plus épais.

Saphira est une marque merveilleuse et Inbar Lavi a également vu la vision qui se cache derrière elle. L’actrice a découvert Saphira de manière organique : alors qu’elle tournait au Canada, Inbar avait du mal à garder ses cheveux sous contrôle, à cause de l’humidité et des frisottis incontrôlables. Saphira a été attirée par un professionnel sur le plateau et elle est immédiatement devenue accro. Après avoir étudié la marque plus en profondeur, Inbar a personnellement contacté le service client pour en savoir plus et entrer en contact avec le fondateur et PDG. Saphira Greenberg. Le reste appartient à l’histoire et elle est désormais l’ambassadrice mondiale de la marque.

« Saphira se soucie de sa marque de la même manière qu’ils se soucient les uns des autres, en restant fidèle aux humbles débuts de l’entreprise », a déclaré le Fauda dit l’actrice. « Je suis profondément honorée de faire partie de l’histoire de la marque Saphira et de contribuer à mettre en lumière leur mission consistant à redonner confiance à celles qui ont déjà eu du mal à gérer leur relation avec leurs cheveux naturels et à embrasser leur beauté authentique à l’intérieur comme à l’extérieur. Les bons produits font toute la différence et je suis ravi de pouvoir partager mon amour pour Saphira avec le monde.

Continuez à faire défiler pour trouver certains de nos produits Saphira préférés !

Masque de Boue Minérale

La boue de la Mer Morte est remplie de nombreux nutriments essentiels, c’est pourquoi Saphira l’a utilisée. Ce masque capillaire vous aidera à rendre vos cheveux aussi brillants que possible, sans pointes fourchues ! Utilisez-le une fois par semaine et vous pourrez certainement constater une différence dans la santé de vos cheveux. Obtenez le masque de boue minérale pour 19 $ sur Amazon aujourd’hui !

Shampoing et revitalisant hydratants minéraux

Si vous cherchez vraiment à transformer vos cheveux, utiliser le shampooing et l’après-shampoing Saphira peut être votre billet pour le paradis. Le shampooing et l’après-shampooing sont saturés des meilleurs minéraux pour garantir que vos cheveux sont dans le meilleur état possible. Obtenez le shampooing et le revitalisant hydratants minéraux pour 56 $ sur Amazon !

Le masque spray sans rinçage The One

Tout ce que vous avez à faire est de vaporiser le masque sans rinçage après la douche et il combat instantanément les enchevêtrements, les frisottis et les pointes fourchues en un seul produit. C’est si simple que vous n’avez même pas besoin de le laver. Il agit également comme un économiseur de couleur, un protecteur thermique et ajoute du volume. Obtenez le masque spray sans rinçage The One pour 29 $ sur Amazon !