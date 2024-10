Achetez la liseuse Kindle Oasis à moitié prix dès maintenant pendant le Prime Day d’octobre

Nina Raémont/ZDNET

Un Kindle peut vous aider à atteindre les objectifs de lecture pour 2024 que vous vous êtes fixés en janvier. Peut-être avez-vous quelques livres de retard sur votre objectif et avez-vous besoin d’un peu plus de motivation en ce moment. Une liseuse comme un Kindle prend tous les livres que vous aviez l’intention de lire cette année et les stocke dans un appareil compact et portable que vous pouvez emporter au bureau, chez le médecin ou au lit.

Ce Kindle Oasisqui dispose d’un repose-main pratique (littéralement) pour un design plus ergonomique, est un merveilleux compagnon de lecture – je le sais parce que j’en possède un moi-même. Et pour conclure l’affaire, c’est moitié moins, à 135 $ sur Amazon en ce momentle deuxième et dernier jour de l’événement Prime Day d’octobre d’Amazon qui se déroule du 8 au 9 octobre. Il n’y a pas de meilleur moment pour profiter de cette offre jusqu’à épuisement des stocks pour l’Oasis, mais si vous n’êtes pas tout à fait convaincu, continuez à lire pour en savoir plus sur les fonctionnalités d’Oasis.

Le Kindle Oasis est un peu plus grand et plus volumineux que ses homologues de lecture électronique, comme le Papier blanc. Pourtant, il tient dans la poche de mon manteau et est facile à emporter partout, que je le range dans mon sac à main après avoir lu dans le bus ou que je me blottis dans une couverture sur le canapé. Quand je dis n’importe où, je le pense : Kindle a équipé l’Oasis d’un indice d’étanchéité IPX8, vous pouvez donc emmener cet appareil au bain, à la piscine ou à la plage, sans craindre qu’il ne soit gorgé d’eau.

Il y a deux touches de conception bien pensées dans ce Kindle : premièrement, le repose-main qui stabilise la liseuse dans votre main, et deuxièmement, les deux boutons de changement de page (par rapport à la conception sans bouton de l’autre Kindle qui repose sur une pression sur l’écran tactile). . Vous bénéficierez également d’une autonomie de quelques semaines sur cet appareil.

L’Oasis n’est pas sans défauts, le principal étant que la résolution de l’appareil n’est ni la plus rapide ni la plus claire. Cela ressemble à une liseuse sortie il y a quelques années – parce que c’était le cas. Mais si vous n’êtes pas difficile et avez besoin d’un Kindle abordable pouvant stocker des centaines de livres électroniques, de magazines et bien plus encore, le Kindle Oasis n’est pas une mauvaise option.

