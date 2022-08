Achetez la collection Varsity de Coach Outlet avec des prix à partir de 28 $

Certaines personnes aiment les styles sportifs et d’autres aiment le preppy. Si vous êtes ce dernier, Coach Outlet est de retour avec une nouvelle offre sur sa collection universitaire avec environ .

Contrairement aux autres offres de Coach Outlet, celle-ci n’est pas trop chère. L’un des articles les plus chers est ce mode et fonctionnel pour 375 $. Ce sac à dos est fait de cuir de buffle embossé, de cuir galet, de cuir de veau raffiné et de suède.

Bien que vous puissiez certainement vous procurer des étuis de téléphone et d’autres accessoires, je me concentrerai sur les best-sellers et les nouveaux arrivants. Cette est de 149 $ (économisez 65 %). Ce sac est disponible en bouton d’or (marron) ou pastèque (rouge) et possède une poche intérieure zippée et une fermeture à pression pour plus de sécurité.

Regarde ça pour 239 $ si vous voulez un sac à dos en toile enduite et en cuir de veau raffiné avec des compartiments principaux suffisamment spacieux pour contenir vos objets préférés. Et pour les articles les plus abordables, vous avez ceci pour 140 $ et ça pour 104 $ qui a 12 fentes pour cartes de crédit et des compartiments à billets pleine longueur.

Il existe une variété de sacs à main, sacs à dos et bracelets en vente. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Coach Outlet dès aujourd’hui.

