le BaubleBar x Disney la collection est enfin là et juste à temps pour les vacances! le collection festive présente vos personnages Disney préférés comme Minnie et Mickey Mouse dans leurs meilleures vacances. Choisissez parmi une variété de boucles d’oreilles et bracelets orné de motifs Disney. Parlez des cadeaux parfaits pour les fans de Disney dans votre vie!

Notre préféré? le Boucles d’oreilles Mickey Mouse Tree avec des silhouettes arc-en-ciel de Mickey Mouse.

Magasinez le tout BaubleBar x Disney collection ci-dessous!