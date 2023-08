Achetez Google Pixel Buds Pro au prix le plus bas de 139 $ dès maintenant (économisez 60 $)

Il existe de nombreuses options pour les écouteurs sans fil. Mais pour les personnes qui recherchent des écouteurs offrant un son correct et dotés de capacités de réduction du bruit, une paire d’écouteurs sans fil Google Pixel Buds Pro servira particulièrement bien aux utilisateurs d’Android. À l’heure actuelle, Amazon a réduit le prix de 60 $, ce qui signifie que vous paierez seulement 139 $ pour mettre la main sur une paire. C’est le prix le plus bas que nous ayons vu. Les deux Meilleur achat et Walmart ont également correspondu aux prix d’Amazon. Nous ne savons pas combien de temps durera cette offre, nous vous recommandons donc d’effectuer votre achat le plus tôt possible.

Les Pixel Buds Pro de Google ont gagné une place parmi nos meilleurs écouteurs pour le tour d’horizon de 2023 – et pour cause. Ces écouteurs offrent un ajustement confortable et stable, ainsi qu’une suppression active du bruit, une qualité sonore solide et bien plus encore. Et une charge complète vous offrira jusqu’à 11 heures de lecture, ce qui signifie que vous pourrez compter sur ces écouteurs toute la journée. Ils sont également résistants à l’eau selon un indice IPX4, ce qui en fait une bonne option à porter à la salle de sport. De plus, leurs performances d’appels vocaux sont suffisamment bonnes pour vous garder connecté lors de vos déplacements.

Nous avons tendance à recommander ces écouteurs aux utilisateurs d’Android, qui pourront utiliser Google Assistant pour les commandes vocales mains libres. Les écouteurs peuvent être associés à des appareils iPhone et Apple, mais les utilisateurs iOS ne pourront pas profiter de certaines fonctionnalités clés, alors gardez cela à l’esprit lorsque vous magasinez. Et si ce modèle ne vous convient pas vraiment, assurez-vous de consulter les autres offres intéressantes sur les écouteurs et les écouteurs actuellement disponibles.