Taylor Swift ne se démodera jamais ! Le 15 octobre, elle a été vue se promenant dans New York avec son nouveau copain. Travis Kelce. Bien que nous soyons tous intéressés par sa nouvelle relation, nous aimons également suivre quelques conseils de style de l’icône. Elle portait une mini-jupe en cuir noir avec un haut transparent à fleurs, que vous pouvez voir ici. Bien que la jupe qu’elle portait soit la mini-jupe en cuir Khaite Keene pour 2 100 $, nous en avons trouvé une similaire sur Amazon, la MANGOPOP Mini jupe basique taille haute pour femme, pour seulement 31,29$ ! Qu’il soit associé à des bottes noires et un haut coloré (tout comme Taylor) ou même qu’il soit un accessoire pour un costume sexy d’Halloween, les possibilités sont infinies et vous en tirerez de nombreuses utilisations.

Achetez le MANGOPOP Mini jupe basique taille haute pour femmeou 31,29 $ sur Amazon aujourd’hui !

Cette jupe en cuir est taille haute, elle est donc ultra-flatteuse et super confortable. C’est un style ajusté et c’est la longueur parfaite pour mettre en valeur votre silhouette tout en étant chic en même temps. Tout le monde a besoin d’une jupe noire incontournable dans sa garde-robe – surtout pour l’automne – que ce soit avec un pull et des bottes hautes ou un haut court et des talons, elle transformera n’importe quelle tenue pour la rendre fabuleuse. Vous pouvez l’habiller de manière habillée ou décontractée comme bon vous semble – c’est aussi polyvalent que cela.

« Grande qualité, bon look. Cela me convient parfaitement. Durable, ressemble au cuir. Je suis satisfait de cet achat », a partagé un client sur Amazon. Un autre a déclaré : « Je suis immédiatement tombée amoureuse de cette jupe. C’est très flatteur et d’une qualité étonnante. Le recommander! »