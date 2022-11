Achetez deux SSD portables chez SanDisk et économisez jusqu’à 180 $

Lorsque votre appareil meurt soudainement ou qu’un virus corrompt les fichiers que vous avez enregistrés sur votre disque dur, cela peut être un cauchemar. Mais s’il est assez simple de commander un nouvel appareil ou de faire réparer le vôtre, un coup dur est la perte de données précieuses comme des projets de travail, des photos personnelles, de la musique et d’autres fichiers. Sauvegarder vos fichiers est toujours une bonne idée, et avec un disque dur externe, c’est facile à faire. Il n’est pas non plus nécessaire de coûter cher pour obtenir un appareil avec une tonne de stockage. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser sur des périphériques de stockage externes SSD portables de 1 To ou 2 To à partir de , avec des offres à partir de seulement 80 $. Mieux encore, vous pouvez en acheter deux ensemble et économiser encore plus.

Avec des vitesses d’écriture allant jusqu’à 520 Mo/s, il enregistre vos fichiers rapidement lorsque vous êtes en déplacement. Il est assez petit pour tenir dans votre poche et se connecte via USB-C. Il y a même un câble USB-C vers USB-A inclus dans la boîte. Vous pouvez également le fixer à votre sac grâce au crochet en caoutchouc. Et avec une protection contre les chutes allant jusqu’à deux mètres, votre appareil devrait être en bon état même s’il tombe.

La est en vente pour 80 $ en ce moment, réduisant de 40 $ le prix catalogue, ou vous pouvez accrocher deux disques de 1 To pour 140 $ – ce qui les rend à seulement 70 $ chacun. Ajoutez simplement deux à votre panier et vous verrez les économies à la caisse. De même, le est , une économie de 70 $, ou 260 $ pour deux – une remise globale de 180 $. Cette offre ne durera pas longtemps, alors assurez-vous de faire votre achat le plus tôt possible pour verrouiller ce prix.

Lire la suite: Meilleur logiciel antivirus pour 2022