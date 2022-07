Achetez des tablettes Amazon Fire et des liseuses Kindle à partir de seulement 15 $

Avouons-le, l’électronique est généralement chère. Mais si cela ne vous dérange pas de renoncer aux derniers modèles, les articles remis à neuf peuvent être une excellente alternative qui peut vous faire économiser beaucoup d’argent. Si vous êtes à la recherche d’un tablette ou liseuseWoot offre sur les tablettes Amazon Fire remises à neuf pour aussi peu que 15 $ et les liseuses Kindle pour aussi peu que 28 $. Et si l’achat d’objets remis à neuf vous rend nerveux, n’ayez crainte : les appareils sont livrés avec une garantie limitée Woot de 90 jours. Cette offre est valable jusqu’au 3 août, bien que les quantités soient limitées et que certains modèles soient déjà épuisés.

Avec une tablette Fire, vous pourrez accéder à meilleurs services de streaming pour regarder vos films et émissions de télévision préférés, écouter de la musique, passer des appels vidéo, lire des livres électroniques, jouer à des jeux et bien plus encore. Le $15 remis à neuf (7e génération) est l’endroit où vous trouverez les prix les plus bas de la vente, mais pour 20 $, vous pouvez obtenir la 8e génération . Et à partir de seulement 35 $, vous pouvez accrocher le (7e génération), qui est livré avec un écran tactile Full HD 1080p plus grand, des haut-parleurs stéréo avec Dolby Audio et offre jusqu’à 10 heures d’autonomie par charge.

Il existe également une variété de liseuses Kindle disponibles, avec la 8e génération comme l’option la plus économique à seulement 28 $, tandis que le 2019 est disponible pour 30 $ avec support publicitaire. Ou, pour seulement 35 $, vous pouvez marquer le édition 2015 et à partir de 55 $, vous pouvez obtenir le modèle 2018 du , qui est étanche et a plus de stockage, mais est également financé par la publicité. Il y a 10 $ pour ce modèle disponible aussi.

Le 2016 est réduit à 80 $. Il dispose d’un écran tactile de 6 pouces avec une lumière intégrée. Ou vous pouvez saisir le modèle de 2018 à partir de 90 $, qui est classé IPX8 pour protéger contre l’immersion dans l’eau jusqu’à une heure, ce qui en fait une bonne option pour lire dans la baignoire, au bord de la piscine ou à la plage.

Gardez à l’esprit que bien que ces unités aient été testées et vérifiées en interne par Amazon, ces articles sont utilisés et peuvent donc présenter des imperfections cosmétiques. Cependant, si un peu d’usure ne vous dérange pas, cette offre est difficile à battre.