Achetez des t-shirts similaires – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. Pour notre politique d’affiliation, cliquez ici.

Hailey Bieber est le maître de la création de pièces décontractées super sexy et elle l’a prouvé dans sa dernière publication Instagram lorsqu’elle portait un simple t-shirt blanc. Le joueur de 26 ans portait un t-shirt blanc court et ajusté qui est l’aliment de base idéal à avoir dans votre garde-robe et nous avons trouvé un haut similaire sur Amazon que vous pouvez obtenir pour seulement 19,99 $.

Obtenez le t-shirt court Verdusa ici pour 19,99 $.

Hailey a porté le t-shirt Leset Kelly Crop Slim Fit qui avait un col haut et des manches courtes et elle l’a porté avec un jean taille basse. Alors que le haut de Hailey coûte 72 $, vous pouvez essayer la tendance pour beaucoup moins cher avec le Haut court Verdusa qui est en vente actuellement pour seulement 19,99 $. Le haut court à col rond lavable en machine est la pièce parfaite à associer avec une variété de bas différents. Que vous souhaitiez le porter avec un jean et des baskets pour une allure décontractée ou avec une jupe et des talons pour un look plus raffiné, les possibilités sont infinies.

Le Haut court Verdusa est disponible dans 18 couleurs différentes et comme le prix est si abordable, vous pouvez en acheter quelques-unes à conserver dans votre rotation pour la saison à venir. L’avantage d’un t-shirt blanc court est que vous pouvez le porter tout au long des quatre saisons. Maintenant que l’automne approche, essayez de porter ce haut avec un jean, un blazer et des mocassins pour le travail, puis remplacez simplement vos chaussures par une paire de talons pour porter votre look du jour au soir.