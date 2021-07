Achetez des remises jusqu’à 60% dès maintenant

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Nous sommes peut-être bien en juillet, mais l’été ne fait que commencer ! Pour célébrer, une tonne de détaillants, y compris Macy’s et plus, organisent d’énormes événements d’économies de mi-année au niveau des vacances – et maintenant, vous pouvez en ajouter un de plus à cette liste. Avec des remises allant jusqu’à 60 % sur les vêtements, les articles de cuisine et plus encore, la vente JCPenney du Black Friday en juillet, mais achetez vite : la vente sur tout le site se termine aujourd’hui.

En plus des démarques déjà impressionnantes, JCPenney réduit certains articles en solde de 30 % supplémentaires avec un code promo HOTDEAL9 à travers Dimanche 11 juin.

L’un des meilleurs produits de cette vente est la friteuse à air Ninja AF101, qui passe de 119,99 $ à 99,99 $, vous permettant d’économiser 17%. Nous l’avons classée parmi nos friteuses à air préférées pour cuire à la perfection des morceaux de poulet panés et panés. En fait, elles sont aussi bonnes que si elles avaient été préparées dans une poêle en fonte. Cette friteuse est également dotée de commandes numériques pour le réchauffage, le rôtissage et plus encore : il y a même un panier antiadhésif qui peut être mis au lave-vaisselle une fois le dîner terminé.

Vous cherchez à faire le plein d’articles de toilette? Découvrez cet ensemble de serviettes de bain de luxe Liz Claiborne, qui passe de 146 $ à 74,99 $ et maintenant à 52,49 $ avec le code promo HOTDEAL9, vous permettant d’économiser 93,51 $. Cette option en peluche est actuellement disponible en quatre couleurs et a une note de 4,6 étoiles auprès de près de 430 clients JCPenny, dont beaucoup louent son toucher doux. Certains acheteurs ont même acheté un deuxième ensemble.

Continuez à faire défiler pour le reste des meilleures offres de ce méga événement d’économies à JCPenney.

Les meilleures offres de la vente JCPenney Black Friday en juillet

Cuisine et salle à manger

Lit et bain

Vêtements pour hommes et femmes

