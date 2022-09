Achetez des remises et des récompenses exclusives aux membres lors de la vente de la semaine du cercle de Target

Si vous n’avez pas encore de compte Target Circle, vous devriez le faire. L’inscription est gratuite et, pour le moment, cela pourrait vous rapporter de sérieuses économies. Aujourd’hui démarre la Target Circle Week, ce qui signifie qu’il existe des tonnes d’offres et de réductions intéressantes dont les membres peuvent profiter. En plus d’économies exclusives comme et les membres du Cercle bénéficieront également d’avantages supplémentaires tels que des points de récompense doubles et un avec un achat admissible de 25 $ ou plus. La semaine du cercle se termine le 24 septembrealors assurez-vous de passer toutes vos commandes avant cette date pour profiter de ces grandes économies.

Il y a quelques offres de technologie et de gadgets à acheter, comme 30% de réduction mais la Circle Week est également une excellente occasion de faire le plein de fournitures ménagères quotidiennes à moindre coût.

Vous trouverez des tonnes de réductions plus petites sur toutes sortes d’articles ménagers de base, et les économies peuvent vraiment commencer à s’accumuler. Il y a 20 % de réduction sur les sacs à ordures Hefty, ce qui vous permet d’économiser environ 2 $ sur un et 1 $ de réduction ce qui fait baisser le prix à seulement 4 $.

Il existe également des offres sur de nombreux autres articles de base pour la maison, comme un ensemble de ou un pour seulement 16 $, 4 $ de rabais sur le prix habituel. Et avec Halloween qui approche à grands pas, vous pouvez également économiser 20 % sur toutes sortes de .