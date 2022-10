Achetez des remises à neuf chez Woot et économisez sur des Chromebooks déjà abordables

Si vous voulez un ordinateur portable pour les bases comme consulter vos e-mails, naviguer sur le Web, diffuser des émissions et des films et pas trop d’autre chose, vous êtes vraiment mieux vaut un Chromebook. Ils sont simples, abordables et conviviaux, et vous pouvez actuellement acheter certains modèles à prix réduit. À l’heure actuelle, Woot propose des offres sur une sélection de Chromebooks HP, Lenovo et Samsung remis à neuf, avec tous les prix allant de seulement 50 $ à 90 $. Ces offres ne sont disponibles que jusqu’à 21 h 59 HE (00 h 59 HE) le 11 octobre, et certains modèles peuvent se vendre avant cette date. Passez votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces réductions.

D’après Woo, les articles remis à neuf peuvent présenter des signes d’usure, mais ils ont tous été inspectés et remis en parfait état de fonctionnement. Et tous les Chromebooks de cette vente sont couverts par Garantie limitée de 90 jours de Woot vous êtes donc couvert au cas où vous rencontreriez des problèmes au cours des trois premiers mois.

À 90 $, le est le modèle le plus cher et le plus avancé que vous trouverez dans cette vente. Il est équipé d’un Intel Celeron N4000 double cœur et est livré avec 4 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage intégré. Il dispose également d’un écran LCD de 11,6 pouces, d’une autonomie de 12,5 heures et à seulement 2,6 livres, il est facile à emporter.

Ou, si vous voulez quelque chose d’un peu plus abordable, vous pouvez saisir le pour seulement 65 $. Il dispose également d’un écran de 11,6 pouces et de 4 Go de RAM, mais seulement 16 Go de stockage intégré. Cependant, le 11e est également plus polyvalent que certains autres Chromebooks car il possède plusieurs ports hérités que l’on ne trouve pas sur tous les modèles, notamment un port HDMI, un lecteur de carte SD, une prise casque 3,5 mm et plus encore.

Et si vous recherchez l’option la plus abordable de cette vente, vous pouvez choisir le pour seulement 50 $. Il possède des spécifications similaires à celles du ThinkPad Yoga 11e ci-dessus avec un écran de 11,6 pouces, 4 Go de RAM et 16 Go de stockage intégré, mais n’est pas aussi polyvalent car il n’y a pas de lecteur de carte SD. Ou pour un supplément de 10 $, vous pouvez passer à la version similaire qui dispose également d’un écran tactile.

Cependant, lorsque vous achetez des Chromebooks, il est important de noter que chaque modèle a sa propre date d’expiration de la mise à jour automatique (AUE). Il sera toujours utilisable après cette date, mais Google ne fournira plus de mises à jour ni d’assistance. Assurez-vous de consulter Google liste complète des dates AUE avant d’acheter car certains modèles en solde ont dépassé leur date de péremption.