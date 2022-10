Achetez des rabais exclusifs d’un jour avec un compte My Best Buy gratuit

Si vous n’avez pas déjà un , tu devrais. L’inscription est gratuite et, pour le moment, cela pourrait vous rapporter de sérieuses économies. Aujourd’hui seulement, Best Buy offre à ses membres des rabais exclusifs sur certains téléviseurs, écouteurs Beats, équipements d’exercice et plus encore. Et ceux qui ont payé auront la chance de mettre la main sur une Xbox Series X de nouvelle génération insaisissable lors d’un événement de vente exclusif qui débutera à 9h00 PT (12h00 HE) et se terminera à 14h00 PT (17h00 pm ET) – même si je doute qu’il reste en stock aussi longtemps. Toutes les autres offres My Best Buy expirent à 21 h 59 PT (00 h 59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date.

L’accès à la Xbox Series X peut être limité, mais tout le monde peut profiter des autres offres exceptionnelles disponibles aujourd’hui. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur, vous pouvez saisir un en vente pour seulement 250 $, vous permettant d’économiser 320 $ par rapport au prix habituel. Il offre une résolution 4K UHD, prend en charge HDR10 et est livré avec Roku intégré pour que vous puissiez accéder à toutes vos applications de streaming préférées dès la sortie de la boîte.

Si vous êtes à la recherche de nouveaux écouteurs, vous pouvez vous procurer une paire d’écouteurs supra-auriculaires pour 60 $ de rabais, faisant baisser le prix à 140 $. Ils ont un design élégant et une connectivité Bluetooth de classe 1, et offrent une impressionnante autonomie de 40 heures d’écoute sur une seule charge. Et si vous recherchez un casque de jeu pour accompagner cette nouvelle console Xbox, vous pouvez vous procurer une paire de L’un des nôtre casques Xbox préférés sur le marché en ce moment, pour 110 $, vous permettant d’économiser 90 $.

Et il n’y a pas que la technologie et les gadgets en vente. La est l’un de nos vélos d’exercice préférés disponible en 2022, et en ce moment vous pouvez le récupérer pour 500 $, soit la moitié du prix habituel. Il dispose d’un écran LCD intégré pour que vous puissiez vous entraîner avec des tonnes d’applications de cyclisme différentes comme Peloton et Zwift, et il a des niveaux de résistance magnétique hautement réglables pour que vous puissiez affiner vos entraînements.