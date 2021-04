Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi organise une vente Mi Fan Festival, où la société propose des remises spéciales sur des produits allant des smartphones, des téléviseurs, des ordinateurs portables, des produits pour la maison intelligente, etc. La vente Xiaomi Mi Fan Festival débutera à partir du 8 avril et se poursuivra jusqu’au 13 avril. Pendant la vente Mi Fan Festival, Xiaomi organisera une vente flash Rs 1, à 16 heures tous les jours du 8 avril au 13 avril, où les clients peuvent prendre Accueil Produits Xiaomi à seulement Rs 1. Il existe également une offre «Pick n Choose» entre 20h et 12h tous les jours, où les acheteurs peuvent créer un ensemble de produits et obtenir des offres personnalisées en conséquence. La banque d’alimentation Mi Smart Band 4, Mi Beard Trimmer 1c et Redmi 20 000 mAh de Xiaomi sera disponible à moins de Rs 1000 lors de la vente du Mi Fan Festival. De plus, la société offrira également la possibilité d’acheter les écouteurs Redmi 2C, Mi NoteBook 14 et Mi NoteBook 14 Horizon à moins de 1000 Rs!

Xiaomi a annoncé qu’il annoncerait de nouvelles offres à 10h tous les jours lors de la vente de 5 jours. La société a déclaré que les utilisateurs de la banque HDFC bénéficieraient de réductions sur les séries Xiaomi Mi 10i et Mi 10T, que les utilisateurs d’ICICI Bank bénéficieraient de réductions sur la série Redmi Note 10 Pro et que les utilisateurs d’Axis Bank bénéficieraient de réductions sur les téléviseurs, les ordinateurs portables et les produits pour la maison intelligente. . La vente Mi Fan Festival aura lieu en ligne sur mi.com et est déjà en ligne dans les magasins Mi Home hors ligne. Pendant le Mi Fan Festival, l’ordinateur portable Mi Notebook Horizon 14 et le smartphone Mi 10T Pro seront disponibles à un rabais de Rs 13000. Le Redmi Note 9 sera disponible à un prix de 8000 Rs et le téléviseur de 43 pouces Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition sera vendu à 4000 Rs.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici