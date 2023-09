Achetez des produits similaires sur Amazon – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Hailey Bieber avait l’air aussi fabuleux que jamais lors d’une journée sur un yacht cet été. Elle portait un bikini bleu et blanc, un chapeau bob à fleurs amusant et son collier « B » blanc emblématique, tout en nous donnant un aperçu du voyage de sa fille avec ses meilleures amies. Kendall Jenner, Justine Skyeet Lori Harvey. L’été a vraiment été chaud entre filles et vous pouvez continuer à être à votre meilleur lors de vos prochaines vacances avec Le bikini de SHENHEun maillot de bain bleu et blanc similaire que portait Hailey.

Achetez le bikini SHENHE pour 26,99 $ sur Amazon aujourd’hui !

Ce haut triangle sexy a tout ce que vous recherchez pour votre prochain achat de vacances. C’est coloré et amusant et correspondra certainement à l’esthétique de votre escapade. Vous pouvez l’associer avec des accessoires amusants, comme un pantalon en lin et des bijoux funky, ou simplement le laisser tel quel. N’oubliez pas non plus de prendre la pose et de prendre des photos instagrammables, tout comme Hailey l’a fait !

Le bikini est doté de liens réglables, vous permettant de le rendre aussi serré ou lâche que vous le souhaitez sans vous sentir serré. Il y a également beaucoup de soutien, vous pouvez donc danser, nager et simplement vous amuser partout où vous vous pavanez en bikini – sans vous soucier des conséquences que de nombreux autres maillots de bain entraînent. Même si l’été touche à sa fin, il n’est jamais trop tôt pour prendre de l’avance et magasiner pour vos prochaines vacances.

Pour 26 $, c’est définitivement une bonne affaire et vous pouvez même acheter le costume dans différentes couleurs ! Choisissez parmi une variété de nuances amusantes, comme le rose, le vert, l’orange et le blanc.