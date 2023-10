Achetez des prix record sur les écouteurs Beats lors de la vente Prime Day d’Amazon d’octobre

Les écouteurs élégants et élégants de Beats font partie des paires les plus populaires du marché – et pour cause. Plusieurs modèles ont revendiqué une place sur notre liste des meilleurs écouteurs et écouteurs de 2023, et dès maintenant, les membres Prime peuvent mettre la main sur certaines paires à un prix record. Amazon propose actuellement jusqu’à 50 % de réduction sur les écouteurs Beats lors de sa vente massive Prime Day d’octobre, comprenant une réduction énorme de 170 $ sur le nouveau Les avantages de Beats Studio, les ramenant à un prix historiquement bas de seulement 180 $. La vente se déroule jusqu’à 23 h 59 HP (2 h 59 HE) demain soir, mais rien ne garantit que ces offres resteront d’ici là. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces incroyables économies.

Notre critique David Carnoy a comparé les derniers et meilleurs Beats Studio Pros à une version plus abordable des AirPods Max ultra-chers d’Apple. Et à 49 % de réduction sur le prix catalogue, c’est l’une des meilleures paires d’écouteurs supra-auriculaires que vous trouverez dans cette gamme de prix. Ils disposent d’une suppression active du bruit, d’une autonomie impressionnante de 40 heures et prennent en charge l’audio sans perte via USB-C. Amazon a actuellement les quatre couleurs en vente pour les membres Primeramenant le prix à un plus bas historique de 180 $.

Cette histoire fait partie de Amazon Prime Dayle guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Si vous recherchez une alternative plus abordable, vous pouvez vous procurer une paire de supra-auriculaires Bat Solo 3 écouteurs pour 100 $, soit 50 % de réduction et seulement 21 $ de plus que le prix le plus bas de tous les temps que nous ayons vu. Ils n’ont aucune capacité de suppression du bruit, mais prennent en charge l’audio spatial lorsqu’ils sont associés à des appareils Apple et disposent également d’une autonomie de 40 heures.

Si vous préférez les écouteurs, vous avez le choix entre plusieurs paires différentes. Le Beats Studio Buds ne sont pas le dernier modèle de leur gamme, mais disposent toujours de capacités de suppression active du bruit, d’un indice de résistance à l’eau IPX4 et d’une autonomie de 24 heures sur une seule charge. Et à l’heure actuelle, ils sont revenus à leur prix le plus bas historique de seulement 90 $ pour les membres Prime, ce qui vous permet d’économiser 60 $. Il y a aussi le Avantages de Beats Fit, qui font partie de nos écouteurs préférés pour les coureurs. Ils sont équipés d’une puce Apple H1, d’un mode de suppression du bruit et de transparence et ils bénéficient actuellement d’une réduction de 40 $, ramenant le prix à 160 $. Et les athlètes sérieux peuvent économiser 100 $ sur le Beats Powerbeats Proqui ont un contour d’oreille intégré pour les maintenir fermement en place, les ramenant au prix le plus bas historique de 150 $.

N’oubliez pas de consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres d’écouteurs et d’écouteurs Prime Day d’octobre pour encore plus d’offres à ne pas manquer.