Achetez des pantoufles floues – Hollywood Life

Les pantoufles Fuzzy Ugg sont devenues les chaussures de choix pour de nombreuses personnes, y compris nos célébrités préférées. Des claquettes aux pantoufles, la tendance des chaussures moelleuses ne montre aucun signe de démodé et nous avons rassemblé sept fabuleuses paires de sosies que vous allez adorer. Il existe des tonnes de façons différentes de faire basculer la tendance – que ce soit une paire de claquettes avec un jean et un t-shirt ou une paire de pantoufles avec des leggings, les possibilités sont infinies.

Certaines de nos célébrités préférées, y compris Vanessa Hudgens et Margot Robbie ont fait vibrer les diapositives Ugg cette saison. Vanessa portait une paire de claquettes noires UGG Fluff Yeah avec un pantalon de survêtement tie-dye tandis que Margot a opté pour une mini-robe à bretelles spaghetti noires à col en V avec une paire de sandales noires à fourrure Ugg Joni Slide. Ci-dessous, nous avons rassemblé quelques styles différents dans toutes les couleurs différentes auxquelles il est assez difficile de résister.

1. Pantoufles floues à bandes croisées CUSHIONAIRE

Ces adorables claquettes moelleuses sont disponibles en quatre couleurs différentes et sont fabriquées en fausse fourrure super douce avec une semelle en caoutchouc qui les rend parfaites pour l’intérieur ou l’extérieur. Ils sont légers et flexibles, ce qui les rend très confortables, de plus, ils ont des semelles intérieures en mousse à mémoire de forme et ils sont disponibles dans des couleurs neutres vous permettant de les bercer partout où vous allez. 15 $, amazon.com

2. Pantoufles en peau de mouton DERWENT

Vous ne voudrez plus jamais enlever ces sosies Ugg confortables qui se déclinent en cinq coloris différents ! Que vous travailliez à domicile, que vous passiez une matinée confortable à l’intérieur ou que vous ayez besoin de faire quelques courses rapides, ces diapositives floues sont l’option parfaite. Les pantoufles à bout ouvert sont en fausse fourrure et sont super moelleuses, de plus, la semelle en caoutchouc vous permet de les porter à l’intérieur ou à l’extérieur. 54 $, amazon.com

3. Chaussons Steve Madden Fuzz

Faites une déclaration audacieuse dans ces pantoufles floues à imprimé léopard qui ont une bride arrière pour s’assurer que les pantoufles restent en place. Les chaussures en fausse fourrure à bout ouvert ont une bride arrière à rayures rouges et noires qui est élastique pour que vous puissiez l’étirer pour s’adapter à votre pied. Peu importe où vous allez dans ces pantoufles floues, vous vous démarquerez sûrement ! 35 $, walmart.com

4. Mousse mémoire Donpapa Chaussons

Parfaites pour un usage quotidien, ces pantoufles moelleuses seront votre nouvelle meilleure amie. Ils sont disponibles en quatre couleurs différentes – gris, rose, rouge et beige. Ils sont faits de fausse fourrure et ils sont super chauds et respirants, de plus, ils ont plus de 15 000 avis positifs, ce qui signifie que les gens ne jurent que par ces pantoufles ! 25 $, amazon.com

5. Pantoufles en fourrure Millffy

Vous n’allez vraiment jamais vouloir enlever ces sosies de diapositives Ugg ! Disponibles en 12 couleurs différentes et deux styles – string et entrecroisés – ces pantoufles douillettes sont irrésistibles. Faits de fausse fourrure de lapin et d’une poignée en caoutchouc antidérapante, vous pouvez basculer ces toboggans à l’intérieur ou à l’extérieur. La semelle intérieure est rembourrée pour que vos pieds restent confortables tout en marchant toute la journée et vous pouvez les porter pendant que vous êtes à la maison ou pour faire des courses. 15 $, amazon.com