Achetez des expériences, dépensez pour d’autres et plus de conseils

Tous ces nouveaux accessoires de salle de bain étincelants peuvent également accroître les attentes et les désirs, créant un «haut sommet de présomption» qui pousse les gens à devenir insatisfaits et à s’efforcer de plus en plus, dit Lyubomirsky. “Après avoir fini de réaménager sa salle de bain, le salon et la chambre semblent maintenant ternes en comparaison. Les aspirations croissantes des gens font des pièces des horreurs qui étaient auparavant normales.

D’autres experts sont d’accord avec le point de vue de Dunn. Les achats, tels qu’une salle de bain rénovée ou un nouveau canapé, peuvent apporter du plaisir, mais le plaisir disparaît souvent plus vite que prévu – “comme une flaque d’eau printanière s’évapore sous un soleil d’été étouffant”, déclare Sonja Lyubomirsky, PhD, professeur de psychologie à l’Université de Californie, Riverside, et auteur de Le comment du bonheur : une approche scientifique pour obtenir la vie que vous souhaitez.

En tant que jeune universitaire, Dunn avait un intérêt personnel à trouver la meilleure façon de dépenser son argent. «Je suis passé d’étudiant diplômé, gagnant environ 20 000 $ par an, à membre du corps professoral. Alors que la plupart des gens ne pensent pas que les professeurs sont riches, je me suis soudainement retrouvée comme “la nouvelle riche”, avec beaucoup plus d’argent qu’auparavant », a-t-elle déclaré à WebMD.

Maintenant, personne ne dit que l’argent et les dépenses jouent un rôle négligeable dans le bonheur. En fait, les gens riches ont une meilleure nutrition et des soins médicaux, un travail plus significatif et plus de temps libre, dit Dunn. « Et pourtant, ils ne sont pas ce beaucoup plus heureux que ceux qui ont moins », écrit-elle avec les co-auteurs Daniel T. Gilbert et Timothy D. Wilson dans un article à paraître dans le Journal de psychologie du consommateur. Le titre de l’article : “Si l’argent ne vous rend pas heureux, alors vous ne le dépensez probablement pas correctement.” Alors, comment pouvez-vous dépenser votre argent pour maximiser le bonheur ? Essayez ces conseils, disent les experts.

1. Achetez des expériences plutôt que des choses. Beaucoup de gens pensent que remplir une grande maison de biens les rendra plus heureux. Alors pourquoi un cours de cuisine ou une escapade de vacances pourrait-il l’emporter sur un nouveau sol de cuisine ou un nouveau téléviseur ? Dans une étude, des chercheurs de l’Université Cornell ont découvert que l’achat d’une expérience avait tendance à améliorer le bien-être plus que l’achat d’un bien, en partie parce que les gens sont plus enclins aux comparaisons et aux remords de l’acheteur avec les biens matériels.

De plus, les objets ont tendance à se détériorer avec le temps, mais les expériences peuvent créer des souvenirs durables. Si vous partagez des leçons ou des dîners et des vacances avec d’autres, les liens sociaux peuvent également vous rendre plus heureux. “Les expériences sont simplement plus faciles à apprécier”, déclare Lyubomirsky, qui n’a pas travaillé sur l’étude Cornell. « Nous sommes rendus plus heureux par les expériences. Vous êtes plus susceptible de vous en souvenir. Il est plus susceptible de faire partie de votre identité. Vous êtes la somme de vos expériences, pas la somme de vos possessions. Les gens s’adaptent plus rapidement aux choses qui ne changent pas, comme les objets matériels, dit Dunn. Mais les expériences offrent plus de nouveauté et de variété, ce qui peut prolonger le plaisir. “Alors que les planches de cerisier ont généralement la même taille, la même forme et la même couleur le dernier jour de l’année que le premier”, explique Dunn, “chaque session d’un cours de cuisine d’un an est différente de la précédente.”