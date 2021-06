Achetez des ensembles de trois à huit pièces pour aussi peu que 20 $

En matière de décoration, une nouvelle couette et un nouvel ensemble de draps peuvent vraiment modifier l’apparence d’une pièce. Mais une literie de haute qualité n’est pas vraiment bon marché. Si vous avez un budget limité, Macy’s est là pour vous aider, avec des offres à couper le souffle sur une variété d’ensembles de literie en vente à partir de 19,99 $ seulement.

Dans le cadre des prix les plus bas du grand magasin de la vente de saison, vous pouvez obtenir des collections de literie de trois à huit pièces, au prix régulier entre 80 $ et 100 $, pour 19,99 $ à 29,99 $.

Si vous êtes à la recherche d’un look moderne et monochrome, vous pouvez vous procurer la collection Fairfield Square. À l’origine de 100 $, il a baissé de 70 % à 29,99 $. Cet élégant ensemble d’édredon est disponible en tailles twin, twin XL, full, Queen ou California King et dispose d’un imprimé damassé réversible. Avec votre achat, vous recevrez une paire de couvre-oreillers standards, une jupe de lit, un drap-housse et un drap plat (notez que les ensembles jumeaux ne comprennent qu’un seul couvre-oreiller). Il est fait de polyester, vous pouvez donc tout jeter dans la machine à laver au moment du nettoyage. Les acheteurs de Macy’s adorent également l’ensemble, louant sa douceur, son confort et sa qualité, plusieurs insistant sur le fait que les photos « ne lui rendent pas justice ».

Vous cherchez un ensemble plus classique pour refléter une esthétique de conception plus traditionnelle ? Considérez la collection d’édredon réversible six pièces Diana de Pem America, qui se vend maintenant à 29,99 $ par rapport à son prix régulier de 100 $. Il est réversible, vous pouvez donc échanger l’imprimé en fonction de votre humeur, et les acheteurs disent qu’il a une excellente « texture douce et soyeuse ».

Ce n’est pas tout non plus : il existe des tonnes d’autres options de literie disponibles dans toutes les couleurs, styles, motifs et matériaux. 6 juin.

