Achetez des biscuits, soutenez les animaux pendant la vente de pâtisseries de Kelowna BC SPCA

À quelques semaines de Noël, beaucoup se démènent pour trouver le temps d’acheter des cadeaux et de préparer toutes les délicieuses friandises que les familles attendent à cette période de l’année.

Mais n’ayez crainte, la SPCA de la Colombie-Britannique vous couvre. Le 10 décembre, à partir de 10 h, des bénévoles offriront une variété de biscuits et de friandises à acheter avec des fonds pour soutenir le refuge de Kelowna.

La Kelowna BC SPCA organise sa vente de pâtisseries de Noël depuis des années et chaque saison des fêtes, il y a une file d’attente à la porte le jour de l’événement alors que les gens attendent avec impatience d’acheter des friandises.

Les bénévoles ont soigneusement préparé les biscuits, en tenant compte des allergies et des intolérances alimentaires.

Assurez-vous d’arriver tôt au 3785 Casorso Road afin d’être sûr qu’il reste des biscuits en stock car ils se vendent rapidement.

Et, en plus de ne pas cuisiner, la meilleure partie de cette vente est que tout l’argent récolté ira directement à aider les animaux maltraités, négligés et abandonnés de cette communauté.

