Achetez des appareils Amazon et Ring Smart Home pour aussi peu que 12 $ chez Woot

Que vous cherchiez à ajouter un peu de sécurité ou de commodité à votre maison, Amazon propose un appareil intelligent qui peut vous aider à le faire sans vous ruiner. Et dès maintenant, vous pouvez vous en procurer à moindre coût. Jusqu’au 2 octobre, Woot propose une sélection d’appareils intelligents Amazon neufs et remis à neuf et d’équipements de sécurité Ring, avec prix à partir de seulement 12 $. Bien que Woot dispose généralement d’un approvisionnement limité, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

La Ring Video Doorbell Wired est un premier choix à seulement 20 $ dans cette vente. C’est l’une de nos sonnettes vidéo bon marché préférées, offrant toutes les fonctionnalités de base comme une caméra HD 1080p, la diffusion en direct, la vision nocturne, la conversation bidirectionnelle et les alertes de mouvement. Ou, si vous souhaitez installer facilement un modèle sans fil, vous pouvez passer au Sonnette vidéo Ring 2équipé d’une batterie amovible et rechargeable, pour 40 $.

Du côté de la maison intelligente, vous pouvez vous procurer une Amazon Smart Plug à partir de seulement 12 $ remis à neufou achetez-en un tout neuf pour 15$. Habituellement 25 $, cette prise compatible Alexa ajoute une commande vocale à n’importe quelle prise à un prix avantageux, que vous souhaitiez allumer et éteindre une lampe à distance lorsque vous n’êtes pas chez vous ou introduire un appareil stupide dans votre configuration de maison intelligente.

Ce ne sont que quelques exemples de la vente, mais cela en vaut la peine je regarde toute la sélection avec de nombreux autres produits d’alarme et de sonnette vidéo Ring, ainsi que le propre thermostat intelligent d’Amazon. Bien entendu, les problèmes de confidentialité autour de Ring doivent être pris en compte par quiconque envisage les caméras à installer dans sa maison. Vous pouvez activer le cryptage de bout en bout sur les produits Ring, ce qui peut contribuer à atténuer les inquiétudes des personnes soucieuses de leur confidentialité, mais ce n’est pas le paramètre par défaut et casse certaines fonctionnalités.