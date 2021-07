Achetez des AirPods Pro au Royaume-Uni à leur prix le plus bas à ce jour

Les AirPods Pro d’Apple sont parmi les meilleurs véritables écouteurs sans fil sur le marché à l’heure actuelle, offrant l’intelligence AirPods d’Apple ainsi que des fonctionnalités de niveau professionnel, notamment la suppression active du bruit (ANC), un mode de transparence et la possibilité de gérer le contenu audio spatial d’Apple. TV+ et Apple Music sur iPhone.

Le problème est que ces fonctionnalités signifient que les AirPods Pro coûtent 249 £ au Royaume-Uni – généralement, c’est-à-dire. Mais, si vous êtes rapide – et que vous utilisez le bon code – vous pourrez vous procurer une paire d’écouteurs haut de gamme d’Apple pour seulement 164,88 £.

L’accord est une gracieuseté de Buy It Direct Discounts sur eBay, l’un des vendeurs les plus réputés du site avec plus de 84 000 ventes et 97,8% de commentaires positifs au moment de la rédaction. Les AirPods Pro sont disponibles à un prix déjà réduit de 193,98 £ sur la boutique eBay, mais en ajoutant du code SAC15OFF réduit de 15% supplémentaires, ce qui le ramène à seulement 164,88 £ – une économie de 84,12 £ par rapport à l’achat direct sur l’Apple Store.

Obtenez des AirPods Pro pour 164,88 £ en utilisant le code BAG15OFF

Vous devrez être rapide cependant; le code BAG15OFF expire à minuit le 15 juillet 2021.

Bien que vous puissiez douter que les AirPods Pro puissent être d’occasion ou remis à neuf à un prix aussi réduit, les AirPods Pro sont répertoriés comme neufs et doivent être scellés dans du plastique.

Dans notre examen des AirPods Pro, Jason Cross et Lewis Painter ont fait l’éloge de la conception et de l’ajustement améliorés et ont été impressionnés par les modes ANC et de transparence, décrivant les bourgeons haut de gamme comme « tout ce que vous aimez dans les AirPod, mais amélioré ».

Il a reçu non seulement un 4,5 étoiles presque parfait, mais également un prix recommandé par un conseiller technique. Si vous voulez en savoir plus, jetez un œil à notre revue AirPods Pro.