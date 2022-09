Achetez des actions comme McDonald’s et Marvell, selon les meilleurs analystes

Un logo du restaurant McDonald’s est visible dans la fenêtre avec un reflet de la tour du Kremlin dans le centre de Moscou, en Russie, le 9 mars 2022. Maxime Chemetov | Reuter

Un autre mois s’est écoulé et les perspectives du marché ne montrent aucun signe d’amélioration. Le mois d’août a commencé sur une note optimiste, mais s’est finalement terminé par une chute des trois principaux indices. Après un rapport sur l’emploi juste en dessous des estimations, les investisseurs se tournent vers la prochaine réunion de la Réserve fédérale en septembre. actualités liées à l’investissement Les analystes disent que ces actions “à position unique” tournent à plein régime Maintenant que les perspectives économiques à court terme semblent à nouveau floues, ce serait une bonne idée de choisir des idées d’investissement avec une perspective à plus long terme. À cette fin, voici cinq actions choisies par les meilleurs pros de Wall Street, selon TipRanks, un service qui classe les analystes en fonction de leurs performances.

Groupe concentrateur

Société de gestion des transports Groupe Hub (HUBG) a été confronté à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, à des coûts de transport élevés et à d’autres vents contraires. Un bilan sain est un point fort qui permet à Hub Group d’innover même face aux difficultés. Dans son commentaire sur les résultats trimestriels, la direction a affirmé que la société disposait d’une trésorerie d’environ 300 millions de dollars sans dette nette. (Voir Investisseurs en actions du groupe Hub sentiments sur TipRanks) Récemment, Hub Group a acquis TAGG Logistique pour élargir ses offres de solutions d’exécution. Analyste Cowen Jason Seidl estime que l’acquisition rapportera 200 millions de dollars supplémentaires en revenus annuels cette année. De plus, Seidl a observé que l’acquisition ou les augmentations de coûts ne dissuadent pas la société de ses engagements de rachat d’actions. “Conformément aux engagements pris lors de leur appel aux résultats du 2e trimestre, HUBG a racheté 35 millions de dollars d’actions début août et 15 millions de dollars supplémentaires lors de la réautorisation, ce qui porte le total des rachats à 50 millions de dollars pour le trimestre jusqu’à présent”, a déclaré l’analyste, augmentant l’objectif de prix à 121 $ à partir de 119 $ et en gardant sa cote d’achat sur l’action. Classé n ° 8 parmi 8 000 analystes suivis sur TipRanks, Seidl a réussi 70% de ses notes, générant un rendement moyen de 25,4%.

McDonalds

Première chaîne de restauration rapide au monde McDonalds (MCD) est le prochain sur la liste des choix d’actions préférés des analystes pour cette année. L’entreprise a appris à résister à la récession grâce à des collaborations continues et à des mises à niveau expérimentales du menu pour répondre aux besoins des clients plus jeunes. Analyste chez Tigress Financial Partners Ivan Feinseth se tient sur sa cote d’achat sur McDonald’s et a même récemment relevé l’objectif de prix de 314 $ à 320 $. Feinseth estime que la poursuite des initiatives de croissance conduira McDonald’s à compenser la fermeture de ses activités en Russie. L’analyste a également souligné que MCD “réinvestit ses flux de trésorerie dans de nouvelles initiatives de croissance et améliore les rendements des actionnaires grâce à des augmentations continues des dividendes et des rachats d’actions”. Cela contribue à stimuler la fidélisation de la clientèle, l’ajout de nouveaux clients et améliore la fidélité et la reconnaissance de la marque. (Voir Date et historique des dividendes de McDonald’s sur TipRanks) Feinseth détient le 189e place parmi les 8 000 analystes de la base de données TipRanks. L’analyste a vu 61% de ses notes générer des profits, apportant 12,4% de rendement en moyenne.

Journée de travail

Journée de travail (WDAY) fournit des applications cloud d’entreprise pour les départements des finances et des ressources humaines des entreprises du monde entier. La société de logiciels a récemment publié des résultats trimestriels. De plus, la société a maintenu ses prévisions pour l’ensemble de l’année malgré la prise en compte des vents contraires actuels. Cela a renforcé la confiance des investisseurs et des analystes. Après l’impression, l’analyste de la Deutsche Bank Brad Zelnick est resté sur sa cote d’achat sur l’action et a augmenté son objectif de cours à 230 $ au lieu de 225 $. “La direction continue de reconnaître le contexte incertain et constate une surveillance accrue des transactions plus importantes tout en affirmant que les affaires restent saines pour ce que propose Workday”, a déclaré Zelnick. (Voir Activité de délit d’initié de Workday sur TipRanks) Zelnick est classé n ° 77 parmi les 8 000 analystes suivis sur TipRanks. Notamment, 69% des notations de l’analyste ont été rentables, générant 17,3% de rendements moyens par notation.

Intuitif

Un autre des titres préférés de Zelnick est le fournisseur de logiciels de préparation des déclarations de revenus intuitive (INTU). Une concentration constante sur l’expansion de ses capacités logicielles et un modèle commercial solide ont aidé l’entreprise à faire face aux vents contraires macroéconomiques actuels. Intuit a également renforcé la confiance de ses investisseurs en rehaussant les perspectives de croissance à long terme de son segment Small Business. Selon les mots de Zelnick, cette amélioration des perspectives a souligné “son expansion impressionnante à grande échelle et a probablement fait évoluer l’algorithme de croissance de l’entreprise vers le haut aux yeux de nombreux investisseurs”. (Voir Activité de négociation de fonds de couverture d’Intuit sur TipRanks) Cependant, Zelnick a également souligné quelques revers possibles qui pourraient affecter l’appréciation des actions à court terme. D’une part, des investissements agressifs dans des initiatives de croissance empêchent Intuit d’améliorer son potentiel de croissance des marges. Même pour l’exercice 23, Intuit n’a pas d’attente de croissance de marge confiante. De plus, les indications fournies par la société ne tiennent pas compte efficacement du ralentissement économique majeur qui est attendu prochainement. Cependant, selon l’histoire, Intuit a résisté aux ralentissements. “Bien qu’Intuit ne soit pas à l’abri d’un macro-environnement de plus en plus faible, les orientations prospectives réaffirment notre conviction que le leadership des produits, l’adhérence et les effets de réseau sur sa plate-forme d’experts en IA de pointe sont des différenciateurs durables”, a déclaré Zelnick, en maintenant une note d’achat et en levant l’objectif de prix à 560 $ à partir de 525 $.

Technologie Marvell