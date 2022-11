Achetez d’énormes économies sur plus de 1 500 articles lors de la vente Black Friday de Wellbot

Vendredi noir arrive rapidement, et les offres battent leur plein en ce moment. D’énormes détaillants comme Amazone, Cible, Meilleur achat et Walmart tous ont leurs propres ventes en cours en ce moment, mais ce ne sont pas les seuls endroits où vous devriez chercher si vous êtes à la recherche d’économies sérieuses. Wellbots a son propre massif , où vous pouvez économiser des centaines d’euros sur une vaste sélection d’articles, y compris des appareils intelligents pour la maison, des écouteurs, des trackers de fitness, des robots aspirateurs et bien plus encore. Wellbots actualisera ses offres tout au long de la semaine, nous vous recommandons donc d’agir rapidement si vous voyez une offre que vous ne voulez pas manquer.

Qu’est-ce que Wellbots a d’autre? Que diriez-vous d’aspirateurs robots, de centrales électriques, d’écouteurs, de vélos électriques, de panneaux solaires ou de purificateurs d’air ? Si vous recherchez un robovac qui se vide tout seul, le est en vente au prix de 340 $ (économisez 159 $). Et si vous voulez aussi une vadrouille, vous pouvez prendre les deux et économiser 301 $ sur le ensemble robot aspirateur et vadrouille, portant le prix à 1 149 $. Ils peuvent vous faire gagner beaucoup de temps et garder les choses propres pendant les vacances, lorsque vous pourriez avoir beaucoup de circulation à l’intérieur et à l’extérieur de votre maison.

Vous pouvez également faire des folies sur une smart pour votre salon qui se double d’un mini-réfrigérateur élégant lorsque vous regardez vos films de vacances préférés avec vos amis et votre famille. Normalement 799 $, vous pouvez l’obtenir pour 100 $ de réduction lors de cette vente. Ou obtenez d’autres appareils domestiques intelligents comme un pour 159 $ (économisez 70 $), ou un pour 230 $ (économisez 120 $) qui peut vous donner la tranquillité d’esprit et vous garder organisé.

Et si vous cherchez à vous concentrer sur votre forme physique, c’est le moment idéal pour vous procurer un tracker de fitness, comme celui-ci . Il se vend généralement 300 $, mais pour le moment, vous pouvez le récupérer pour seulement 200 $. Faites-vous plaisir avec des soins post-entraînement et prenez le jusqu’à 199 $, vous permettant d’économiser 70 $.

Il y a des tonnes d’autres articles en vente, y compris des scooters électriques, des centrales électriques portables, des vélos d’exercice, des drones, des imprimantes, des jardins intérieurs et bien trop d’autres pour les énumérer ici. Certains articles sont également éligibles à une réduction supplémentaire de 5 % ou 10 % lorsque vous utilisez le code promotionnel BF10 ou BF5 à la caisse. Les articles éligibles auront un sur la page du produit détaillant la remise supplémentaire.

