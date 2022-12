Achetez de superbes cadeaux pour les amateurs de plein air avec jusqu’à 43 % de réduction sur les foyers de poêle solo et plus encore

Alors que le temps hivernal maintient la plupart d’entre nous coincés à l’intérieur pour le moment, le ciel ensoleillé et les sentiers dégagés seront de retour avant que vous ne le sachiez. Et si vous avez un passionné de plein air avec de grands projets pour la saison prochaine sur votre liste de cadeaux cette année, nous avons une bonne affaire que vous ne voudrez pas manquer. Solo Stove fabrique certains de nos foyers préférés sur le marché, et en ce moment, vous pouvez en acheter un à prix réduit. Amazon offre actuellement jusqu’à 43 % de réduction sur le foyer compact Ranger 2.0 et certains accessoires, ainsi que sur les poêles Solo. . Il n’y a pas d’expiration définie pour ces offres, il n’y a donc aucune garantie pendant combien de temps elles seront disponibles. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ça.

Le Solo Stove Ranger est une version plus petite du Bonfire qui figurait sur notre liste des meilleurs foyers pour 2022, mais présente le même design efficace. Il a des doubles parois et une base perforée qui permet une circulation d’air accrue pour aider votre feu à brûler plus chaud, ce qui signifie qu’il produit moins de fumée et brûle tout le bois en cendres pour un nettoyage facile. Le a un diamètre de 15 pouces et pèse environ 16 livres, ce qui le rend idéal pour les petites cours arrière et les voyages de camping en camping-car ou en voiture. En ce moment, vous pouvez le récupérer pour 200 $, ce qui vous fait économiser 150 $ par rapport au prix habituel.

Et si vous voulez tirer le meilleur parti de ce foyer pratique Ranger, vous pouvez également acheter des accessoires en vente. Cette empêche les étincelles et les braises de s’échapper, sans bloquer la chaleur, et est livré avec deux crochets pour un retrait facile. Vous pouvez l’attraper pour 82 $, ce qui vous permet d’économiser 58 $. Et si vous allez avoir beaucoup de gens autour de ce foyer, vous pouvez prendre ceci , qui emprisonne et redirige la chaleur pour que tout le monde puisse profiter de la chaleur. En ce moment, il est en vente pour 97 $, ce qui vous fait économiser 33 $.

Et si vous magasinez pour un gourmand d’arrière-cour, vous voudrez peut-être considérer ceci . Il est livré avec un brûleur à gaz pratique, ainsi qu’un ensemble de chauffage au bois pour que vous ayez le choix du combustible. Fabriqué en acier inoxydable 304 durable, il peut supporter des températures allant jusqu’à 800 degrés Fahrenheit, et il pèse un peu plus de 30 livres afin que vous puissiez facilement le déplacer selon vos besoins. Il est même livré avec une pierre à pizza en cordiérite pour cette croûte croustillante et feuilletée de style restaurant. Il est actuellement de 150 $ de réduction, ce qui fait baisser le prix à 550 $.