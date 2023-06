Achetez de sérieuses économies sur les poufs ergonomiques de Moon Pod pour la fête des pères

En tant qu’adulte, le confort haut de gamme et le soutien ergonomique ne sont probablement pas les premières choses qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à vous détendre dans un fauteuil poire. Mais c’est probablement parce que vous n’avez jamais essayé le Capsule de lune avant. Ces chaises longues luxueuses sont conçues pour que vous vous sentiez en apesanteur, et pour le moment, vous pouvez en acheter une à un prix très avantageux. Moon Pod offre déjà 25% de réduction sur ses chaises et accessoires sur tout le site à son Vente fête des pèreset vous pouvez économiser 20 % supplémentaires lorsque vous utilisez le code promotionnel TAKE20 à la caisse. Cette offre n’est disponible que jusqu’au 18 juin, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Avec sa conception ergonomique, le Moon Pod est conçu pour être confortable et vous soutenir, quelle que soit la position dans laquelle vous l’utilisez, que vous souhaitiez vous allonger à plat ou vous asseoir. Il est rempli de perles haute densité pour imiter la sensation de flottement et est recouvert d’une double membrane de soutien conçue pour s’adapter à n’importe quelle forme ou position du corps. Les bases Capsule de lune est déjà de 100 $ de réduction, ce qui fait baisser le prix à 299 $, et vous pouvez économiser 60 $ supplémentaires avec le code de coupon. Ou, vous pouvez saisir le plus grand Capsule Super Lunequi est conçu pour deux personnes, pour seulement 399 $ après le code promo, ce qui vous permet d’économiser 276 $ au total.

Moon Pod fabrique également une variété d’accessoires pour encore plus de confort et de soutien, comme celui-ci Dossier croissant et Repose-pieds Lunar Lift, tous deux en vente au prix de 111 $, vous permettant d’économiser 74 $ par rapport au prix habituel. Vous pouvez également économiser 70 $ sur un résistant à l’eau couverture extérieure pour se prélasser au bord de la piscine, faisant baisser le prix à 79 $. Ou prenez un Oreiller microbilles 4D pour 72 $, ce qui vous fait économiser 47 $ au total.