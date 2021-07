Achetez de la literie 3 pièces à partir de 24 $ dès maintenant

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

En matière de décoration, un nouvel ensemble de douillette peut vraiment modifier l’apparence d’une pièce. Et grâce à un grand magasin en particulier, vous n’avez même pas à payer un bras et une jambe pour en obtenir un pour un rafraîchissement rapide. La vente Macy’s Black Friday en juillet bat son plein, ce qui signifie que vous pouvez obtenir des offres à couper le souffle sur les ensembles de literie les mieux notés.

Obtenez des conseils d’achat d’experts livrés sur votre téléphone. Inscrivez-vous aux alertes par SMS des nerds de la recherche d’offres sur Reviewed.

Courir à travers Lundi 12 juillet, cet événement voit une grande variété de styles en vente, des ensembles de huit pièces aux collections de trois pièces, avec des prix commençant aussi bas que 23,99 $.

Un exemple de literie super confortable à ce prix super bas est l’ensemble d’édredon Hallmart Collectibles Ambrosia. Disponible en tailles simple, double/queen et très grand, l’ensemble coloré comprend une couette réversible et deux taies décoratives standard (remarque : la taille jumelle n’est livrée qu’avec une taie décorative). Toutes les tailles de l’ensemble sont disponibles pour 23,99 $, soit une remise de 70 % par rapport à son prix catalogue de 80 $. Non seulement cela, mais les clients peuvent obtenir une couverture en molleton Infinity Home d’une valeur de 20 $ avec leur achat pour 5,99 $ à la caisse.

Les clients ont fait l’éloge de l’ensemble Ambrosia pour sa couleur vibrante et son toucher doux. Une cliente a trouvé que l’ensemble donnait à sa chambre « une touche de couleur pour l’égayer », tandis qu’une autre a déclaré que l’ensemble « se coordonne bien » avec le reste de ses draps et rideaux de sa chambre.

Si vous recherchez une plus grande variété de tailles, l’ensemble d’édredon Gotham de la collection Fairfield Square est disponible au prix de 39,99 $, soit une remise de 60,01 $ par rapport à son prix standard de 100 $. Les tailles twin et twin XL de l’ensemble sont livrées avec une taie d’oreiller et une taie d’oreiller, tandis que les doubles, queen, king et California king sont livrés avec deux taies d’oreiller et taies d’oreiller. Tous les ensembles dans toutes les tailles comportent également une couette, une jupe de lit, un drap plat et un drap-housse. L’ensemble est également éligible à la remise sur les couvertures en molleton, bien que l’offre se termine le mardi 13 juillet.

Plus de 80 clients ont donné à l’ensemble Gotham une évaluation 5 étoiles, appréciant le poids léger de la couette et le look accrocheur de l’ensemble. Un acheteur a trouvé l’ensemble « exceptionnel et doux au toucher », tandis qu’un autre l’a décrit comme « très confortable et pas du tout fin ».

Il existe de nombreuses autres options de literie parmi une grande variété de couleurs, de styles, de motifs et de matériaux. En plus de cela, toute commande en ligne de plus de 25 $ bénéficie de la livraison gratuite via samedi 31 juillet. Mais agissez vite, cette offre sur l’ensemble de literie parfait pour la mise à niveau de votre chambre ne durera pas.

Besoin d’aide pour trouver des produits ? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Reviewed couvrent tous vos besoins d’achat. Suivre Avis sur Facebook, Twitter, et Instagram pour les dernières offres, avis et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.