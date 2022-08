Achetez de grosses économies sur les gros appareils électroménagers pendant la vente de la fête du Travail de Best Buy

Vous avez attendu le bon moment pour appuyer sur la gâchette d’un nouveau lave-vaisselle, réfrigérateur ou autre gros électroménager ? Avec la fête du Travail qui approche à grands pas, il est maintenant temps d’acheter. Le premier week-end de septembre apporte généralement de grosses économies sur une variété d’articles pour la maison, et cette année ne ressemble pas à une exception. Best Buy a déjà commencé à proposer des tonnes d’offres sur les fours, les machines à laver et d’autres gros appareils électroménagers que vous pouvez acheter dès maintenant. Ces offres ne sont disponibles que jusqu’au 14 septembre, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous espérez profiter de ces remises.

Vous pouvez acheter toute la sélection de vente sur le lien ci-dessus. Mais pour vous aider à tirer le meilleur parti de cette vente, nous avons rassemblé ci-dessous certaines des meilleures affaires disponibles. Et pour encore plus d’économies, n’oubliez pas de consulter notre tour d’horizon de tous les meilleures offres de la fête du travail et soldes pour magasiner cette saison.

LG Ce réfrigérateur LG de milieu de gamme a été nommé notre modèle préféré dans l’ensemble pour 2022, et pour le moment, vous pouvez l’acheter à un prix avantageux. Il dispose de 25 pieds cubes d’espace de stockage, d’un système de flux d’air multiple pour fournir un refroidissement uniforme et d’une finition résistante aux empreintes digitales et aux taches qui facilite le nettoyage. Il est disponible à l’achat maintenant, mais notez simplement qu’il est actuellement en rupture de stock et ne devrait pas arriver avant octobre.

Bain à remous/CNET Ce Whirlpool a fait son chemin sur notre liste des meilleurs lave-vaisselle pour 2022 en tant que modèle économique préféré, et pour le moment, vous pouvez l’acheter pour encore moins. Il mesure 24 pouces de haut, ce qui lui donne suffisamment d’espace pour accueillir jusqu’à 14 couverts et fonctionne à seulement 55 dB, de sorte qu’il ne sera pas une nuisance majeure lorsque vous essayez de vous détendre après un repas. Il est également certifié Energy Star, ce qui vous aidera à économiser de l’argent sur vos services publics chaque mois.