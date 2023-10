Achetez de grosses économies sur les appareils Amazon neufs et remis à neuf dès maintenant chez Woot

Des haut-parleurs aux thermostats, Amazon fabrique certains de nos appareils électroménagers intelligents préférés sur le marché. Et si vous souhaitez en ajouter au réseau de votre maison, nous avons quelques offres à ne pas manquer. Woot a actuellement un grosse vente sur les appareils Amazon neufs et reconditionnés où vous pouvez économiser sur les haut-parleurs, les écrans, les tablettes, les téléviseurs, les caméras de sécurité et bien plus encore. La vente devrait se dérouler jusqu’à la fin de l’année, mais certains articles sont déjà épuisés, donc si vous voyez quelque chose que vous voulez, nous vous recommandons de l’acquérir le plus tôt possible.

Si quelques coups et rayures ne vous dérangent pas, les articles d’occasion sont souvent beaucoup moins chers que les neufs. Par exemple, vous pouvez dès maintenant mettre la main sur un téléviseur intelligent Amazon Fire TV Omni Series 4K d’occasion avec microphones intégrés et Alexa, afin de pouvoir lancer et contrôler votre téléviseur avec uniquement votre voix. Seul le modèle 55 pouces est resté en stock, et vous pouvez récupérez-le pour 270 $ tout de suite. Ou, si vous recherchez un modèle plus petit et plus abordable, vous pouvez vous procurer un Fire TV série 4 de 43 pouces pour seulement 180 $.

Ou vous pouvez vous procurer un écran intelligent pratique à un prix très réduit. L’Echo Show 8 de première génération est disponible en état neuf pour seulement 50$ (80 $ de rabais sur le prix habituel), ou vous pouvez vous procurer un modèle remis à neuf pour seulement 35 $. L’écran HD de 8 pouces est idéal pour diffuser des émissions et des films, discuter en vidéo avec vos proches et sert même de cadre photo numérique.

Ou, si vous recherchez simplement un accès mains libres facile à Alexa, vous avez également le choix entre de nombreux haut-parleurs intelligents. Si les anciens modèles ne vous dérangent pas, vous pouvez vous procurer l’Echo de deuxième génération pour seulement 25$. Ou, vous pouvez passer à l’Echo Plus de deuxième génération pour 55$. Ou, si vous préférez un modèle plus récent, vous pouvez vous procurer le Echo Dot de quatrième génération à partir de 2020 pour seulement 19 $. Ils vous permettent de contrôler tous les autres appareils intelligents compatibles Alexa sur votre réseau domestique en utilisant uniquement le son de votre voix et de diffuser de la musique à partir de toutes vos applications préférées avec un égaliseur personnalisé. Et vous pouvez ajouter Alexa à votre voiture pour seulement 10$ avec l’Echo Auto de première génération.

Pour ceux d’entre vous qui souhaitent avoir un peu de tranquillité d’esprit autour de leur maison, vous pouvez consulter certaines des caméras de sécurité de Anneau ou Clignoter, comprenant des modèles intérieurs et extérieurs avec des prix commençant à seulement 15 $. De plus, de nombreuses offres sur des appareils domestiques intelligents utiles comme bouchons et thermostats. Assurez-vous de magasiner le toute la sélection de vente à Woot pendant que vous le pouvez, et découvrez les autres offres de maison intelligente nous avons rassemblé si vous voulez voir ce qu’il y a d’autre.