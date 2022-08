Achetez de gros rabais sur les équipements de jeu Glorious et Altec Lansing chez Woot

Tout comme l’équipement de jeu, l’équipement que vous utilisez pour les jeux peut avoir un impact important sur vos performances. Pour les joueurs sur PC, un clavier ou une souris de jeu appropriés peuvent faire la différence entre une douce victoire et une défaite écrasante, et en ce moment, vous pouvez en acheter un à prix réduit. Woot offre actuellement jusqu’à 76% de réduction sur certaines souris, claviers et autres accessoires de jeu Glorious et Altec Lansing, ce qui peut vous aider à devenir un adversaire bien plus redoutable. Cette vente se déroule à partir de maintenant jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) le 19 août, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date.

Il y a pas mal de pièces d’équipement différentes en vente en ce moment, y compris quelques vedettes. La est notre souris de jeu économique préférée sur le marché, et en ce moment vous pouvez vous le procurer pour encore moins cher. Il est actuellement en vente pour seulement 55 $, soit 25 $ de réduction sur son prix habituel. Il est léger à seulement 69 grammes, dispose d’une autonomie de batterie allant jusqu’à 71 heures et peut être utilisé à la fois avec et sans fil. Si vous ne voulez pas dépenser autant, il y a le filaire uniquement est également en vente pour seulement 33 $, soit 17 $ de rabais sur le prix habituel.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau clavier, c’est l’occasion d’acquérir l’un de nos favoris de l’année à prix réduit. La ou GMMK, est un clavier de jeu pleine grandeur entièrement personnalisable qui a revendiqué une place de choix sur notre liste des meilleurs claviers de jeu pour 2022. Il s’agit d’un clavier filaire doté de prises de commutation à chaud ainsi que d’un rétroéclairage RVB, et il est en vente pour seulement 61 $ en ce moment.

Il y en a beaucoup plus en vente, y compris , , , et plus. Alors, prenez tout ce dont vous avez besoin pour mettre à niveau votre configuration de jeu pendant qu’il est en vente.