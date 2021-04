– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Que vous ayez besoin d’un nouveau téléviseur grand écran pour regarder toutes vos émissions préférées, que vous ayez l’œil sur un mixeur de premier ordre pour les smoothies ou que vous recherchiez le casque parfait, il y a de fortes chances que vous le trouviez chez Best Buy. Mieux encore, il est susceptible d’être en vente, car il y a actuellement une vente sur le thème de la Semaine de la Terre de 4 jours qui comprend des offres incroyables sur tous ces articles, et bien plus encore.

A partir de maintenant jusqu’à 22 avril, vous pouvez non seulement acheter des tonnes de réductions sur des technologies très appréciées, allant des barres de son aux écouteurs, le détaillant a sélectionné une sélection de produits durables en l’honneur de la journée spéciale de la Terre Mère, comprenant une pléthore de kits de jardin, de thermostats intelligents et plus .

Ceux qui cherchent à ajouter un nouvel appareil intelligent à leur cuisine devraient envisager un appareil qui peut aider l’environnement, comme ce composteur Vitamix FoodCycler, qui coûte 299,99 $ par rapport à 399,99 $ initial, ce qui vous permet d’économiser 100 $. Selon l’entreprise, cette machine est le plus petit recycleur de déchets alimentaires motorisé au monde et est capable de créer de la terre fertilisante à partir de déchets alimentaires en moins de 24 heures.

Lorsque nous avons fait l’essai de cet appareil intelligent, nous avons adoré le fait qu’il contribue non seulement à réduire les émissions de gaz à effet de serre en mettant en œuvre un moyen plus simple de composter, mais qu’il empêche les restes de nourriture de sentir une fois placés dans le seau grâce à son couvercle de filtre à charbon. Il était également très facile à utiliser et fonctionnait très rapidement. Tout ce que vous avez à faire est de le brancher, d’appuyer sur un bouton et la machine fera le reste, passant de sec à mouture pour refroidir en un clin d’œil.

Les amateurs de technologie qui n’ont pas encore investi dans une paire de véritables écouteurs sans fil, qui sont plus ou moins devenus la voie du futur, peuvent maintenant saisir leur chance: nous adorons le Sony WF-1000XM3, qui est maintenant disponible pour 178 $ . C’est une baisse de 51,99 $ par rapport au prix régulier de 229,99 $. Lors de nos tests, nous avons constaté qu’ils « [delivered] les produits « en ce qui concerne la qualité sonore et la suppression du bruit, ce qui les rend parfaits à utiliser pour les appels Zoom ou pendant une longue marche.

Il y a des tonnes de bons articles en vente ici, surtout si vous voulez investir dans des technologies plus respectueuses de l’environnement. Parcourez les plus populaires et faites votre choix avant la fin des quatre jours.

