Achetez cette offre Cyber ​​​​Monday – Hollywood Life

S’entraîner à domicile est devenu notre nouvelle norme et si vous cherchez à faire de l’exercice, vous devez acheter le Paire de poids d’haltères réglables Nice C qui est actuellement de 10 $ sur le prix de détail de 49,99 $ afin qu’ils puissent être à vous pour seulement 39,99 $. La meilleure partie est qu’ils sont super compacts, ce qui les rend parfaits pour être rangés sans prendre trop de place. Ceci est particulièrement important étant donné que nos maisons ont servi de salle de sport et de bureau, donc le moins d’encombrement possible est incroyable.

Les poids sont disponibles en quatre couleurs différentes – violet, rose, gris-rose et bleu, et ils sont disponibles en deux tailles différentes – 11 livres. et 4,5 livres. Les haltères réglables ont des barres de poids amovibles pour que vous puissiez modifier la taille de votre poids en fonction du type d’entraînement que vous faites. Les extrémités des haltères s’ouvrent et vous pouvez ajouter ou supprimer des poids, c’est pourquoi nous aimons tant cet ensemble car ils ne prennent pas trop de place dans votre maison et vous n’avez pas besoin d’acheter plusieurs ensembles différents pour les ranger. lorsque vous avez terminé.

L’ensemble comprend deux haltères pesant 2,3 lb à eux seuls. Ensuite, il y a 16 petites et deux grandes barres de poids dans chaque haltère. Pour vous assurer d’avoir un bon entraînement, vous devez ajouter la même quantité de poids aux deux haltères pour rendre l’ensemble uniforme. Les haltères ont une coque extérieure en néoprène qui a un design antidérapant pour que vous puissiez avoir un entraînement sûr et facile, de plus, la poignée a une forme incurvée qui vous donne une forte prise sur les poids.

Il y a une raison pour laquelle plus de 5 500 personnes ont donné des critiques positives à cet ensemble et c’est parce que les gens ne jurent que par eux !