Achetez cette machine à glaçons Insignia pour votre repas de la fête du Travail alors qu’elle coûte 130 $ de réduction

Personne n’aime boire une boisson chaude par une journée chaude, donc manquer de glace peut sérieusement gâcher votre repas dans le jardin. Et si vous ne voulez pas vous rendre d’urgence à la station-service, vous souhaiterez peut-être investir dans une machine à glaçons dédiée. Ce modèle Insignia portable peut fabriquer jusqu’à 44 livres de glace en une seule journée, et aujourd’hui seulement, vous pouvez la récupérer pour seulement 170 $, ce qui vous permet d’économiser 130 $ par rapport au prix habituel. Cette offre expire à 21 h 59 HP (00 h 59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Si vous organisez souvent des barbecues, des repas-partage ou d’autres réunions avec de nombreux membres de votre famille et vos amis, c’est une offre à ne pas manquer. Cette machine à glaçons Insignia a une conception compacte et portable qui la rend facile à ranger, mais elle peut toujours produire jusqu’à 44 livres de glace par jour. Il fonctionne également rapidement et commencera à produire de la glace en seulement 14 minutes. Il peut contenir environ 2,6 livres de glace à la fois et dispose d’une fonction d’arrêt automatique qui arrête la production lorsqu’il est plein. Il est équipé d’un réservoir d’eau de 3,6 litres et utilise même l’eau de la glace fondue pour réduire les déchets. De plus, il dispose d’un mode de nettoyage automatique pour un entretien facile.

