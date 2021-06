Achetez cette grande vente de matelas maintenant

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Les matelas ne sont jamais bon marché, mais grâce à Amazon Prime Day 2021, vous pouvez en obtenir un avec une remise exceptionnelle. Si vous n’êtes pas déjà membre Prime, n’ayez crainte, vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit de 30 jours pour participer à l’action, puis découvrir toutes les autres offres incroyables que vous pouvez obtenir lors de la méga vente annuelle d’Amazon.

Lors du grand événement d’Amazon, même l’une de nos marques de matelas préférées de tous les temps, Tuft & Needle, organise sa propre vente. C’est génial parce qu’il est ferme et de soutien, mais a une surface suffisante pour vous bercer juste assez pendant que vous vous endormez. Bien sûr, il existe d’autres excellents matelas à prix réduit que vous devriez également consulter – achetez certains de nos favoris ci-dessous.

Les meilleures offres de matelas à acheter pour le Prime Day 2021

Leesa Hybrid à partir de 949 $ (Économisez 150 $ à 300 $) : Le Leesa Hybrid est adoré par moi-même, Amy Roberts, notre rédactrice de style de vie, pour son équilibre parfait entre douceur, tolérance et soutien. C'est l'un des seuls matelas qui me manque plus d'un an après avoir dormi dessus pour la première fois. Le lit est fait de mousse et de ressorts, ce qui le rend idéal pour une variété de positions et de préférences de sommeil.

Matelas hybride de luxe biologique Awara à partir de 999 $ (économisez 799 $) : Ce n'est un secret pour personne que les matelas dans une boîte ne peuvent pas se déguiser à côté des options de ressorts intérieurs. Ils manquent souvent de soutien des bords et la mousse peut dormir plus chaude que les ressorts intérieurs. Le matelas Awara est l'exception à toutes les règles. C'est ferme, cool, et plusieurs membres du personnel de Review ont commenté à quel point cela ressemblait à un ressort intérieur ordinaire – nous n'aurions jamais osé deviner qu'il s'agissait d'un matelas dans une boîte. Nous pensons que quiconque cherche un matelas dans une boîte qui ne Ressentir comme un matelas dans une boîte va adorer l'Awara.

Saatva Classic à partir de 849 $ (économisez 200 $) : Le matelas Saatva Classic a donné à notre testeur, l’ancien rédacteur en chef de Review Sam Gordon, l’impression d’être transporté dans un complexe de luxe à la seconde où elle s’y est nichée. Bien qu’elle ait vraiment aimé dormir sur le matelas, elle a noté que ce ne serait pas génial pour les personnes au sommeil léger – et en particulier ceux qui partagent le lit avec un partenaire ou un animal de compagnie qui se débat et bouge beaucoup toute la nuit – car ce n’est pas génial à isoler le mouvement.

Matelas Nectar à partir de 499 $ (Économisez 299 $ à 399 $) : Le matelas Nectar est un excellent lit pour les personnes qui préfèrent une surface de sommeil plus moelleuse et berçante. Ce n'est pas aussi favorable que le Tuft & Needle Original ou Awara et peut sembler trop mou pour les personnes qui dorment sur le ventre (moi y compris). Néanmoins, pour les dormeurs latéraux qui aiment une surface tolérante, cela pourrait être un excellent choix. Avec votre achat déjà abordable, vous recevrez également un ensemble comprenant un oreiller, un protège-matelas et un ensemble de draps (qui, selon la société, vaut 399 $) gratuitement.

DreamCloud à partir de 699 $ (économisez 499 $ à 599 $) : Le matelas DreamCloud est un très matelas ferme mais très confortable. Il a une couche supérieure de mousse à mémoire de forme qui repose au-dessus des ressorts. J'ai adoré dormir sur le ventre sur ce lit car il offrait un grand soutien. Je l'ai également trouvé idéal pour dormir sur le dos. Je n'avais qu'un seul reproche : l'odeur. Mais si vous aimez les matelas fermes et que vous pouvez laisser à celui-ci quelques jours de plus pour l'aérer, il pourrait bien vous offrir le meilleur sommeil que vous ayez jamais eu.

: Le matelas Casper’s Element est l’offre de prix le plus bas de la marque. Il a deux couches de mousse de polyuréthane respirante. Les critiques le louent pour son confort, bien que beaucoup notent qu’il a besoin de quelques jours pour s’aérer avant de pouvoir dormir dessus (ce qui est courant parmi les matelas en mousse). Il n’est plus disponible sur le site Web de Casper, mais vous pouvez le mettre en vente pour Prime Day sur Amazon. Matelas Lucid 10 pouces à partir de 171,49 $ pour un grand lit (économisez 98,50 $ à 150 $) : Si vous recherchez un hybride abordable, il est difficile de battre le prix Prime Day de ce matelas Lucid. Bien que nous ne l’ayons pas encore testé, les critiques sont prometteuses. Le matelas a conservé 4,5 étoiles et compte 6 000 avis au début.

