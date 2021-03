Normalement, je ne suis pas autorisé à faire des argumentaires de vente dans mes colonnes. Mais cette fois est une exception, car ce qui est à vendre, c’est la colonne elle-même. C’est parce que j’ai décidé d’entrer dans le monde en roue libre des jetons non fongibles, ou NFT, la nouvelle frontière de la ruée vers l’or des crypto-monnaies. C’est ma première expérience – une chronique sur les NFT qui est elle-même transformée en NFT et mise aux enchères. Un NFT, en termes simples, est un nouveau type d’objet de collection numérique estampillé d’un morceau de code unique qui sert d’enregistrement permanent de son authenticité et est stocké sur une blockchain, le système de registre distribué qui sous-tend Bitcoin et d’autres crypto-monnaies . Ces objets de collection peuvent être achetés et vendus comme des cartes à collectionner, et la nature de la technologie blockchain signifie qu’une fois qu’un jeton est créé, il ne peut pas être supprimé ou contrefait. Cela le rend utile pour les artistes, musiciens et autres personnes qui souhaitent créer des produits numériques en édition limitée. Le marché NFT explose en ce moment, alors que les premiers utilisateurs et les passionnés de crypto-monnaie tentent de profiter de la tendance. Récemment, Mike Winkelmann, un artiste numérique de Caroline du Sud qui s’appelle Beeple, a vendu «Everydays: The First 5,000 Days», une collection symbolique de son art, lors d’une vente aux enchères en ligne chez Christie’s pour plus de 69 millions de dollars. NFTs représentant d’autres œuvres d’art Internet – comme un illustration d’Homer Simpson dans le rôle de Pepe the Frog – se sont vendus pour des centaines de milliers de dollars chacun. NBA Top Shot, un partenariat entre la NBA et la société de chaînes de blocs Dapper Labs qui transforme les vidéos de faits saillants du basket-ball en cryptocollectibles uniques, a 230 millions de dollars de ventes depuis 2019. Même des artistes bien connus comme Kings of Leon se lancent dans l’action NFT, vendre pour des millions de dollars de la musique sous forme de jetons numériques.

En regardant ces richesses changer de mains, je me suis dit: pourquoi les célébrités, les athlètes et les artistes devraient-ils s’amuser? Pourquoi un journaliste ne peut-il pas aussi rejoindre le parti NFT? J’ai donc décidé de transformer cette colonne en NFT et de la vendre sur le marché libre. Tout ce que j’en tirerai ira au Neediest Cases Fund du New York Times, un effort vieux de 110 ans lancé par l’ancien éditeur du Times Adolph S. Ochs qui soutient des causes caritatives à New York et au-delà. (Note administrative: étant donné que Neediest Cases Fund n’accepte pas les transferts directs de crypto-monnaie, je devrai d’abord convertir le produit en dollars, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’un cadeau déductible d’impôt pour l’acheteur.) La première étape de la création de mon propre NFT a été de mettre en place un «portefeuille» numérique qui serait utilisé pour contenir mon jeton, ainsi que toute crypto-monnaie que j’ai créée en le vendant. J’ai utilisé une extension de navigateur appelée MetaMask et mis en place un portefeuille vide pour Ethereum, le réseau de crypto-monnaie de choix pour les collectionneurs NFT. Ensuite, j’ai dû trouver un endroit pour organiser la vente aux enchères. J’ai choisi un marché NFT appelé Foundation, qui a accueilli cette année la vente du célèbre graphique «Nyan Cat» pour près de 600 000 $. Une fois que j’ai rejoint Foundation et lié mon compte à mon portefeuille Ethereum, j’ai dû télécharger une image de ma colonne vers un service de stockage décentralisé appelé InterPlanetary File System, ou IPFS. J’ai ensuite dû frapper un jeton mappé sur ce fichier – essentiellement, générant une signature cryptographique unique qui vivrait sur la blockchain Ethereum, marquant le fichier que j’ai téléchargé comme le vrai.

Foundation facilite la création d’un NFT, mais l’ajouter à la blockchain Ethereum peut coûter cher. Cela nécessite de payer une «taxe sur l’essence» – une sorte de taxe de congestion basée sur l’occupation du réseau – et l’inscription de mon jeton nécessitait deux transactions: une pour frapper le jeton et une autre pour générer le code qui exécute l’enchère. De nos jours, les frais d’essence pour créer un seul NFT peuvent dépasser 100 $, bien que beaucoup soient plus proches de 50 $. L’étape suivante consistait à mettre en vente mon nouveau NFT. J’ai fixé le prix minimum acceptable de l’enchère à 0,5 Ether, soit environ 850 $ au taux de change d’aujourd’hui. L’enchère se déroulera pendant 24 heures après que le prix de réserve est atteint, bien que plus de temps soit ajouté si les gens enchérissent dans les 15 dernières minutes. Une fois qu’un gagnant est nommé, le jeton sera automatiquement transféré dans le portefeuille Ethereum de cette personne. Je transférerai le produit au Neediest Cases Fund (moins la réduction de 15% que prend la Fondation et tous les frais associés au don). En plus de vendre le jeton, de nombreux vendeurs NFT ajoutent des avantages. Kings of Leon, par exemple, envoie un album vinyle en édition limitée aux personnes qui achètent leurs NFT et offre aux acheteurs d’un «ticket d’or» spécial NFT des billets de concert gratuits à vie. Je n’ai pas de billets de concert à offrir, mais je voulais adoucir l’affaire. Alors, voici ce que vous obtiendrez si vous remportez cette enchère NFT: Comme pour toutes les ventes de NFT, vous obtiendrez le jeton lui-même – un objet de collection numérique unique qui correspond à une image de cette colonne au format PNG. (Nos avocats veulent que je sache que le NFT n’inclut pas le droit d’auteur sur l’article ni aucun droit de reproduction ou de syndication.)

Vous serez également présenté dans un article de suivi sur la vente, avec votre nom, votre affiliation et une image familiale de votre choix. (Les ventes NFT ne nécessitent pas de vous identifier par autre chose que votre adresse Ethereum, vous pouvez donc rester anonyme si vous préférez. De plus, mes patrons veulent que je sache que le Times conserve le contrôle éditorial sur la colonne de suivi, et se réserve le droit de refuser les soumissions qui ne répondent pas à nos normes éditoriales.)

Et comme avantage supplémentaire, Michael Barbaro, l’animateur de «Le Quotidien», vous enverra un bref mémo vocal personnalisé pour vous féliciter pour votre achat. Le plus grand avantage de tous, bien sûr, est de posséder un morceau d’histoire. Il s’agit du premier article de près de 170 ans d’histoire du Times à être distribué en tant que NFT, et si cette technologie s’avère aussi transformationnelle que ses fans le prédisent, la posséder pourrait équivaloir à posséder la première émission télévisée de NBC ou la première d’AOL. adresse e-mail. Bien sûr, c’est loin d’être une garantie. Les NFT pourraient s’avérer être une mode passagère qui alimente une bulle spéculative – l’équivalent numérique de Beanie Babies – et votre investissement pourrait s’avérer sans valeur. Mais s’ils restent, les NFT pourraient transformer la façon dont les biens numériques sont créés, consommés et échangés en ligne. Certains organes de presse, notamment Quartz et l’Associated Press, ont déjà expérimenté la vente de NFT, et les YouTubers et autres influenceurs en ligne ont commencé créer leurs propres lignes de cryptomerchandise. Une partie du buzz NFT est sans aucun doute un battage médiatique superficiel. Le monde des crypto-monnaies regorge d’escrocs et d’arnaqueurs pour devenir riche rapidement dont les projets se soldent souvent par un échec. (Vous vous souvenez du boom initial de l’offre de pièces de monnaie?) Et les critiques soulignent que les NFT et autres projets liés à la crypto-monnaie nécessitent d’énormes quantités d’énergie et de puissance de calcul, ce qui en fait un danger environnemental croissant. Il y a aussi des questions légitimes sur ce que les acheteurs de NFT obtiennent exactement pour leur argent et si ces jetons se transformeront en liens rompus si les marchés et les services d’hébergement qui stockent les fichiers sous-jacents disparaissent.