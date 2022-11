Achetez cet outil de microdermabrasion – Hollywood Life

Crédit d’image : Dmytro Flisak/Adobe

Pendant ces moments difficiles, vous pouvez avoir l’impression que votre peau est mise à l’épreuve. Que vous souhaitiez minimiser l’apparence de vos pores, ridules ou rides, leInstrument de microdermabrasion cosmétique Derma Roller est un excellent outil pour aider à combattre les signes du vieillissement. L’outil est actuellement à 30% de réduction sur le prix de détail de 15,81 $, il peut donc être tout à vous pour seulement 11 $, vous permettant d’économiser 4,81 $. L’accord ne durera pas éternellement, donc si vous voulez décrocher ce prix avantageux, vous devez agir rapidement.

Obtenez l’instrument de microdermabrasion cosmétique Derma Roller pour le visage ici pour 12,97 $.

Le derma roller est une micro-aiguille qui semble effrayante mais qui est en fait tout le contraire. L’outil portatif est livré avec un tout petit anneau de rouleau vert qui favorise un teint sain et éclatant. Il est doux pour la peau et peut être utilisé sur tous les tons et types de peau. De plus, lorsqu’il est utilisé régulièrement, vous remarquerez une différence. Vous obtiendrez essentiellement les mêmes résultats que vous obtiendriez d’un soin du visage coûteux ou de l’utilisation de produits de soin de la peau de haute qualité pour moins d’un quart du prix – que demander de plus ? Lorsque vous utilisez l’outil, assurez-vous d’exercer une pression ferme mais douce pour permettre au rouleau de faire sa magie. Cependant, il ne faut pas appuyer trop fort car cela pourrait irriter la peau.

Il y a une raison pour laquelle ce rouleau de derma a plus de 27 500 avis positifs et c’est parce que les clients ne jurent que par lui. Un utilisateur s’est exclamé : « Je voulais un rouleau d’ampli depuis un moment mais je ne voulais pas dépenser plus de cent dollars… Il s’avère que j’ai trouvé cela et que j’ai dû l’essayer à cause des critiques. Et je dois dire que c’est incroyable !!! Je ne pensais pas que cela fonctionnait mais j’ai pris des photos il y a seulement 2 semaines et je vois définitivement des résultats ! Je l’aime!!! Je le recommande vraiment !!”