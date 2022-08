Achetez cet ensemble incroyable pour moins de 30 $ – Hollywood Life

Crédit image : EmotionPhoto/Adobe Stock

Bien qu’il existe de nombreux pyjamas haut de gamme et coûteux sur le marché, comme SKIMS, Eberjay et PJ Salvage, Amazon propose un ensemble fantastique tout aussi doux et mignon pour un peu moins de 30 $ dans une gamme de jolies couleurs ! La Ensemble Pyjama Ekouaer est fabriqué dans un tissu super doux et confortable (95 % polyester et 5 % élasthanne) pour vous offrir un confort ultime pendant votre sommeil la nuit. Ces pyjamas sont ultra doux contre la peau pour que vous puissiez profiter d’un confort supérieur toute la journée et toute la nuit !

Achetez le Ensemble de pyjamas à manches courtes Ekouaer pour 28,79 $ ici.

Ce pyjama super doux pour femme comprend une chemise de nuit boutonnée qui frappe à la hanche avec une poche poitrine et un col cranté. Le short comprend une taille élastique avec cordon de serrage en mousseline pour rendre la détente aussi confortable que possible sans remonter. Avec plus de 47 couleurs différentes au choix, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce joli pyjama !

Cet ensemble de pyjama doux est également le cadeau parfait pour les enterrements de vie de jeune fille ou les événements du jour du mariage ! Si vous êtes une mariée et que vous voulez que vos demoiselles d’honneur portent des pyjamas assortis pour se préparer à prendre des photos, au lieu de casser la tirelire sur les ensembles Eberjay, optez pour un imprimé ou une couleur amusante avec ces pyjamas Ekouaer pour moins de 30 $ ! Votre fête de mariage vous remerciera ! Ils sont disponibles dans les tailles XS à XXL et offrent un confort insensé.

Si vous ne nous croyez pas, consultez les plus de 6 800 critiques élogieuses, car ces pyjamas ont une note de 4,5 étoiles sur 5 sur Amazon ! « Mon nouveau pyjama préféré ! J’ai tellement l’habitude d’être déçue lorsque je commande des vêtements en ligne, mais ce fut une excellente surprise. Ce sont les pyjamas les plus doux que j’aie jamais mis. L’ajustement est parfait. J’ai commandé un Medium et ils sont juste. Je mesure 5’9″ et 160 lb Pas trop court, pas ajusté et pas ample. Je viens de les commander dans une autre couleur, ainsi que la version manches longues / pantalon », s’est exclamé un critique cinq étoiles.

“CE SONT LES MEILLEURS PYJAMAS – JAMAIS ! Je suis une personne très pointilleuse quand il s’agit de pyjamas, ils ne doivent pas être trop collants et je ne peux porter que des shorts quand je dors, car les pantalons de pyjama sont trop chauds et j’ai l’impression d’étouffer mes jambes pendant mon sommeil. Je regardais ces pyjamas depuis longtemps avant de finalement céder et de les acheter parce que je n’étais pas sûr que le prix de 30 $ en valait la peine. Garçon, avais-je tort ! Non seulement ce sont les pyjamas les plus doux et les plus confortables que j’aie jamais portés, mais ils ne sont pas collants, ils sont livrés dans un joli emballage et ils me font me sentir mignonne quand je dors ! J’ADORE CE PYJAMA ! Je suis revenu ici juste pour acheter une autre paire parce que je les aime tellement… Je ne remettrai plus jamais de vêtements de sport au lit !! » un autre jaillit.

Une critique a révélé qu’elle achetait ce pyjama doux comme quelque chose de confortable à porter après une opération et qu’elle n’avait que des choses incroyables à dire. “J’ai commandé cet ensemble pour le porter après une opération après un lifting/augmentation mammaire. Comme je voulais être le plus confortable possible et avoir une capote qui était bien sûr à fermeture frontale. La qualité de cet ensemble PJ est fabuleuse. C’est classe et élégant. J’aime bien les shorts, mais ils seraient plus appropriés pour la maison, alors j’ai associé le haut à un jean Cindy et à des chaussures à enfiler pour le jour de l’opération. PARFAIT », a-t-elle écrit, ajoutant:« J’ai également porté le même haut le lendemain lors de mon post-op. J’ai reçu des compliments de l’infirmière. Depuis ma procédure, j’ai commandé une autre couleur pour aider à la récupération/mouvements limités. Je n’hésite certainement pas à les porter pour faire des courses légères ou même simplement pour me prélasser tranquillement pendant que je guéris correctement. A+.” Cet ensemble peut être porté ensemble ou, comme cet utilisateur l’a fait, séparément ! Associez le haut à un jean pour un look décontracté en journée, ou utilisez le short à cordon de serrage comme couverture avec un maillot de bain pour une journée à la plage. Nous aimons mélanger et assortir!

En règle générale, le même ensemble Eberjay coûte 98 $, et bien qu’ils soient garantis douceur et gentillesse, ces Le pyjama Ekouaer est tout aussi doux pour les trois quarts du prix ! Cela ne peut pas être battu.